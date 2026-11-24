La Gran Final del Circuito Nacional de Póker (CNP) Winamax ha cerrado sus puertas en el Casino Gran Madrid de Torrelodones, firmando un éxito sin precedentes. Durante diez intensas jornadas de competición, del 13 al 24 de noviembre, el festival ha superado la barrera de los 7.000 participantes totales, consolidándose como la cita de referencia del calendario nacional.

El Evento Principal ha pulverizado todas las marcas anteriores al registrar 2.703 entradas con una bolsa de premios de 1.196.550 €, convirtiéndose oficialmente en el torneo de póker en vivo más multitudinario jamás celebrado en España. En el plano deportivo, la gloria fue para el gallego Jorge Coello, quien se impuso en una emocionante mesa final para conquistar el título en Madrid y embolsarse 136.436 €.

En Madrid también se resolvió el trono de toda la temporada. Iwan Molina defendió con solvencia su liderato en la clasificación general para coronarse campeón nacional del CNP Winamax 2026 y levantar el trofeo que lo distingue como el mejor jugador del país este año. Entre los invitados pasaron nombres de la talla del astro del fútbol sala Ricardinho o el reciente ganador del combate de MMA WOW 33, Ánder Sánchez, conocido como «el Rey en el Norte».

El CNP Winamax prepara su próxima edición

El CNP Winamax agradece todo el apoyo recibido por la comunidad de jugadores y ya mira al futuro, preparando las novedades para el 2027. «Esta segunda edición del CNP Winamax ha sido un éxito. La unión entre dos referentes del sector sigue generando una afluencia histórica hasta pulverizar este récord en Madrid. Los jugadores han vuelto a disfrutar del auténtico ambiente Winamax: competir al máximo nivel y compartir grandes momentos. Seguiremos trabajando juntos para crear eventos cada vez más grandes y animados», ha apuntado Matthieu Duran, manager de Live Event de Winamax.

La nueva temporada del CNP Winamax arrancará en Sevilla del 1 al 7 de marzo de 2027 con la etapa de Sevilla, seguida por las etapas de Barcelona (del 12 al 18 de abril), Murcia (del 7 al 13 de junio), Alicante (del 6 al 12 de septiembre) y la Gran Final de Madrid (del 11 al 22 de noviembre).