El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado de forma tajante conceder medidas de gracia o alcanzar cualquier tipo de pacto para exonerar los casos de corrupción del Ejecutivo de Pedro Sánchez si llega a la Moncloa. El líder popular subraya que no utilizará la Ley del Indulto ni actuará «bajo manga» a través de la Fiscalía, comprometiéndose a poner en manos de la Abogacía del Estado cualquier posible irregularidad hallada en los ministerios para su remisión inmediata al Ministerio Público.

P.- ¿Habrá paz legal para los malvados? Es decir, ¿va usted a hacer una amnistía a la corrupción del sanchismo, en fin, un pacto de cloacas para que se vayan de rositas?

R.- No, yo he dicho que dentro de la Ley del Indulto, que se prevé la posibilidad de indultar a alguien, a algún político condenado por corrupción, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a amnistiar a ningún político condenado por…

P.- ¿Ni bajo manga a través de la Fiscalía?

R.- No, no, no, vea usted, yo no voy a ser cómplice. Lo que me encuentre en los ministerios lo pondré en manos de la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado señalará si es susceptible o no de remitirse a la Fiscalía. No voy a dar ninguna instrucción. Al contrario, la instrucción será muy clara: cualquier delito, cualquier acto administrativo, cualquier decisión política de la que se pueda deducir que hay alguna responsabilidad penal, administrativa o contable, eso se va a la Fiscalía General. Es que yo no puedo ser un cómplice. Y no puedo ser un hipócrita de aquello que denuncié en la oposición, lo tape durante el Gobierno. Eso no es posible. Y por tanto, yo no voy a amnistiar al sanchismo.

P.- Ni bajo manga.

R.- Ni bajo manga, ni entre manga, ni debajo de la camisa, ni debajo del jersey. No, vea usted, no lo voy a hacer. Pero además lo he avisado. Y por tanto creo que me gustaría someterme a los hechos y que usted me lo vuelva a preguntar si tengo la responsabilidad de presidir el Gobierno, para que usted vuelva otra vez a ponerme la contestación y los hechos.