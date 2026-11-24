La Comunidad Valenciana ha entrado en modo invierno en esta última semana de noviembre y la AEMET no descarta lluvias para este martes 24 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre las precipitaciones que se pueden producir en el interior norte de la la provincia de Castellón a última hora de un día marcado por el frío en la Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana vivió la semana pasada una primavera en otoño con temperaturas de casi 30 grados en Alicante y en la última semana de noviembre ya está en modo invierno. El cambio de estación llegará el próximo 21 de diciembre, pero el cambio de tiempo ya se nota en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, donde ya hay mínimas significativas cuando se marcha el sol.

La mínima del día volverá a estar en la provincia de Castellón, donde se registrarán 5 grados durante la madrugada en Morella. En la capital de la provincia también se bajará de los 10 ºC durante la noche. «Cielo con intervalos nubosos, aumentando a nuboso durante la tarde. No se descartan precipitaciones débiles en zonas del interior a últimas horas», avisa la AEMET sobre las lluvias que podrían aparecer durante la zona.

En Valencia, las mínimas caerán hasta los 6 ºC en el interior, en Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 20 grados durante el día y la mínima caerá hasta los 8 grados durante la noche. «No se descartan precipitaciones débiles en zonas del interior norte a últimas horas», avisa la AEMET sobre las posibles lluvias en la zona.

En la provincia de Alicante, las máximas subirán hasta los 21 grados y las mínimas quedarán en 8 grados en Alcoy. «Cielo con intervalos nubosos, aumentando a nuboso durante la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y en ascenso en zonas del interior; máximas con pocos cambios», dice la AEMET.

Frío y lluvias en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET para este martes 24 de noviembre en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo con intervalos nubosos, aumentando a nuboso durante la tarde. No se descarta lluvia débil en zonas del interior norte a últimas horas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y en ascenso en zonas del interior; máximas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste a últimas horas de la tarde.