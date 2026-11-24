Con la semana del Black Friday en marcha, seguro que muchos aprovechan para salir a hacer sus compras, y no sólo el viernes, ya que en muchas tiendas comienzan a verse descuentos. Por ello, si ha de coger el coche esta misma semana, será bueno saber cuáles son los precios de la gasolina y que recoge el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras reportan sus tarifas de surtidor. Toma nota entonces, porque ya sabemos dónde sale más barato repostar en las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada a primera hora de hoy martes 24 de noviembre.

Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:

Gasolina 95

Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.309 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.309 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.319 €/l .

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . E.S. Su Eminencia . Sevilla. Carretera de Su Eminencia, s/n. Precio: 1.319 €/l .

. Sevilla. Carretera de Su Eminencia, s/n. Precio: . E.S. San Lázaro . Sevilla. Avenida Doctor Fedriani, 40, barriada Bachillera. Precio: 1.319 €/l .

. Sevilla. Avenida Doctor Fedriani, 40, barriada Bachillera. Precio: . Ronda Norte . Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.319 €/l .

. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: . Enerplus . Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.319 €/l .

. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: . Plenergy . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-398, km 2. Precio: 1.319 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-398, km 2. Precio: . Petroprix . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 11. Precio: 1.319 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 11. Precio: . Ballenoil. El Viso del Alcor. Avenida del Comercio, 77. Precio: 1.319 €/l.

Gasolina 98

Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.489 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: . Enerplus . Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.489 €/l .

. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: . Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.539 €/l .

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: . Galp . Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.539 €/l .

. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.599 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: . Family Energy . Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l .

. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: . Shell . Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.609 €/l .

. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: . Q8 . Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,75. Precio: 1.694 €/l .

. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,75. Precio: . Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.700 €/l .

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . Shell. Alcalá de Guadaíra. Calle Mar Cantábrico, 13. Precio: 1.709 €/l.

Diésel

Ballenoil . Dos Hermanas. Carretera N-IV, km 552,4, número 2. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Carretera N-IV, km 552,4, número 2. Precio: . Ballenoil . Dos Hermanas. Autovía A-4, km 552,4, margen izquierdo. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Autovía A-4, km 552,4, margen izquierdo. Precio: . Petroprix . Dos Hermanas. Avenida de la Libertad, 7. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Avenida de la Libertad, 7. Precio: . Petroprix . Dos Hermanas. Avenida de Andalucía, 183. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Avenida de Andalucía, 183. Precio: . Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Petroprix . Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 554. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 554. Precio: . Plenergy . Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 553. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 553. Precio: . Ballenoil . Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 553,800. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 553,800. Precio: . Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.599 €/l.

Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:

Gasolina 95

Ballenoil . Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.279 €/l .

. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: . Ballenoil . Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.279 €/l .

. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: . Urban Oil . Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.279 €/l .

. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: . Plenergy . Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.389 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: . Ballenoil . San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1.399 €/l .

. San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: . Ballenoil . San Fernando. Carretera N-IVa, km 680. Precio: 1.399 €/l .

. San Fernando. Carretera N-IVa, km 680. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.399 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: . Ballenoil . Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.399 €/l .

. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: . Plenergy . Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.399 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: . Petroprix San Fernando. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1.399 €/l.

Gasolina 98

E.S. Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.535 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . Repsol . Villamartín. Avenida de Arcos, s/n. Precio: 1.549 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, s/n. Precio: . Galp . Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.559 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.589 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, número 1. Precio: 1.599 €/l .

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, número 1. Precio: . Repsol . El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen derecho. Precio: 1.649 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen derecho. Precio: . Repsol . El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen izquierdo. Precio: 1.649 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen izquierdo. Precio: . Repsol . Campamento. Calle Real, 79. Precio: 1.649 €/l .

. Campamento. Calle Real, 79. Precio: . Galp . Jerez de la Frontera. Carretera antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.649 €/l .

. Jerez de la Frontera. Carretera antigua N-IV, km 639,5. Precio: . Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.659 €/l.

Diésel

Ballenoil . Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.599 €/l .

. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: . Ballenoil . Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.599 €/l .

. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: . Urban Oil . Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.599 €/l .

. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.635 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: . Plenergy . Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.635 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.635 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Camino Águila Real, 22. Precio: 1.635 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Camino Águila Real, 22. Precio: . Petroprix Chiclana . Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.635 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: 1.635 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: . Petroprix. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 56. Precio: 1.635 €/l.

Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Para quienes están en Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:

Gasolina 95

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.359 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.379 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.379 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.399 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.405 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: . Easygas . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.405 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.405 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Ballenoil . Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.405 €/l .

. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: . Petroprix . Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.405 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: . Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.429 €/l.

Gasolina 98

Gueroil . Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.509 €/l .

. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: . M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.599 €/l .

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.609 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Shell . Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.639 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: . Galp . Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: . Galp . Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.689 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: . Galp . Nueva Andalucía. Carretera CN-340, km 173. Precio: 1.699 €/l .

. Nueva Andalucía. Carretera CN-340, km 173. Precio: . E.S. El Valle (AGLA) . Cártama. Carretera de Cártama Pueblo a Estación, km 2,7. Precio: 1.699 €/l .

. Cártama. Carretera de Cártama Pueblo a Estación, km 2,7. Precio: . E.S. Coloso Churriana . Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l .

. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: . Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.699 €/l.

Diésel

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.599 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.619 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.619 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.635 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: . Easygas . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.635 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.635 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Ballenoil . Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.635 €/l .

. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: . Petroprix . Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.635 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.639 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.649 €/l.

Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar hoy martes son estas:

Gasolina 95

Ballenoil . La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.299 €/l .

. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: . Ballenoil . Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.329 €/l .

. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: . El Polígono . Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.338 €/l .

. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: . Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.349 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . GEDS . La Rambla. Polígono industrial, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.359 €/l .

. La Rambla. Polígono industrial, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.363 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Plenergy . Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1.369 €/l .

. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: . Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.377 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: . Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.379 €/l .

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: . Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.379 €/l.

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.499 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Shell . La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.559 €/l .

. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: . Fueling . Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: . Petroil Energy Azahara . Córdoba. Carretera C-431 de Córdoba a Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.599 €/l .

. Córdoba. Carretera C-431 de Córdoba a Palma del Río, km 3,300. Precio: . Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.629 €/l .

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: . Carrefour . Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.669 €/l .

. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: . E.S. La Milana AGLA . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.672 €/l .

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: . Shell . Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.679 €/l .

. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: . Shell . Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.679 €/l .

. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: . Q8. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 0. Precio: 1.689 €/l.

Diésel

Ballenoil . La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: . Ballenoil . Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.619 €/l .

. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: . GEDS . La Rambla. Polígono industrial, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.629 €/l .

. La Rambla. Polígono industrial, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: . Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.629 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . El Polígono . Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.646 €/l .

. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.653 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.657 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: . Cooperativa . Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.664 €/l .

. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.

Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Para quienes viven en Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy martes:

Gasolina 95

Ballenoil . Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.339 €/l .

. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.339 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.339 €/l .

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: . Petrol & Go . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.339 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Plenergy . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.339 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Petroprix . Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.339 €/l .

. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: . Plenergy . Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: 1.339 €/l .

. Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: . Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa, N-323a, km 0. Precio: 1.355 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa, N-323a, km 0. Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.355 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.355 €/l.

Gasolina 98

AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.499 €/l .

. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: . Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.589 €/l .

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: . Shell . Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.589 €/l .

. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: . Galp . Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.599 €/l .

. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . San Lázaro Güevéjar . Güevéjar. Carretera NE-55, Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: 1.609 €/l .

. Güevéjar. Carretera NE-55, Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.615 €/l .

. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: . Shell . Alhendín. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.634 €/l .

. Alhendín. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . San Lázaro. Granada. Carretera de la Sierra, km 313. Precio: 1.637 €/l.

Diésel

Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.559 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . Ballenoil . Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.569 €/l .

. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: . E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.569 €/l .

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: . Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: . Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.569 €/l .

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: . Petrol & Go . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.569 €/l .

. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: . Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.569 €/l .

. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: . Plenergy . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.569 €/l.

Con los listados que tienes arriba ya sabes dónde repostar hoy, aunque si quieres consultar en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver precios actualizados y, además, en un mapa interactivo como este, a modo de ejemplo, de Sevilla: