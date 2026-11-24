Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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Con la semana del Black Friday en marcha, seguro que muchos aprovechan para salir a hacer sus compras, y no sólo el viernes, ya que en muchas tiendas comienzan a verse descuentos. Por ello, si ha de coger el coche esta misma semana, será bueno saber cuáles son los precios de la gasolina y que recoge el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras reportan sus tarifas de surtidor. Toma nota entonces, porque ya sabemos dónde sale más barato repostar en las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada a primera hora de hoy martes 24 de noviembre.
Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.309 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.309 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.319 €/l.
- E.S. Su Eminencia. Sevilla. Carretera de Su Eminencia, s/n. Precio: 1.319 €/l.
- E.S. San Lázaro. Sevilla. Avenida Doctor Fedriani, 40, barriada Bachillera. Precio: 1.319 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.319 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.319 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-398, km 2. Precio: 1.319 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 11. Precio: 1.319 €/l.
- Ballenoil. El Viso del Alcor. Avenida del Comercio, 77. Precio: 1.319 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.489 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.489 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.539 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.539 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.609 €/l.
- Q8. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,75. Precio: 1.694 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.700 €/l.
- Shell. Alcalá de Guadaíra. Calle Mar Cantábrico, 13. Precio: 1.709 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera N-IV, km 552,4, número 2. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Autovía A-4, km 552,4, margen izquierdo. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de la Libertad, 7. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de Andalucía, 183. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 554. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 553. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 553,800. Precio: 1.589 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.599 €/l.
Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.279 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.279 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.389 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1.399 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Carretera N-IVa, km 680. Precio: 1.399 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.399 €/l.
- Ballenoil. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.399 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix San Fernando. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1.399 €/l.
Gasolina 98
- E.S. Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.535 €/l.
- Repsol. Villamartín. Avenida de Arcos, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.589 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, número 1. Precio: 1.599 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen derecho. Precio: 1.649 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen izquierdo. Precio: 1.649 €/l.
- Repsol. Campamento. Calle Real, 79. Precio: 1.649 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.649 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.659 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.599 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.635 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.635 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Camino Águila Real, 22. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix Chiclana. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.635 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 56. Precio: 1.635 €/l.
Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Para quienes están en Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.359 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.379 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.379 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.399 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.405 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.405 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.405 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.405 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.405 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.429 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.509 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.599 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.609 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.639 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera CN-340, km 173. Precio: 1.699 €/l.
- E.S. El Valle (AGLA). Cártama. Carretera de Cártama Pueblo a Estación, km 2,7. Precio: 1.699 €/l.
- E.S. Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.699 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.599 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.619 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.619 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.635 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.635 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.635 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.639 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.649 €/l.
Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar hoy martes son estas:
Gasolina 95
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.329 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.338 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.349 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono industrial, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.359 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.363 €/l.
- Plenergy. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1.369 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.377 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.379 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.379 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.499 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 de Córdoba a Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.629 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.669 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.672 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.679 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.679 €/l.
- Q8. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 0. Precio: 1.689 €/l.
Diésel
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.619 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono industrial, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.629 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.646 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.653 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.657 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.664 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
Precio de la gasolina hoy 24 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Para quienes viven en Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy martes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.339 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.339 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.339 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa, N-323a, km 0. Precio: 1.355 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.355 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.355 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.499 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.589 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.589 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.599 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55, Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.615 €/l.
- Shell. Alhendín. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.634 €/l.
- San Lázaro. Granada. Carretera de la Sierra, km 313. Precio: 1.637 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.569 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.569 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.569 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.569 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.569 €/l.
Con los listados que tienes arriba ya sabes dónde repostar hoy, aunque si quieres consultar en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver precios actualizados y, además, en un mapa interactivo como este, a modo de ejemplo, de Sevilla: