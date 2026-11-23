El Real Madrid quiere mantener su racha de victorias y el pleno en la fase de liga de la Champions League en su duelo ante el PSV. El conjunto merengue recibe en el Santiago Bernabéu al cuadro holandés en la quinta jornada de la liguilla. El PSV es el último obstáculo hacia los 10 triunfos consecutivos para los pupilos de José Mourinho. Con una nueva victoria en Champions, además, el Real Madrid se acercaría a su gran objetivo de finalizar en el Top 8 de la fase de liga y evitar por primera vez la ronda de dieciseisavos.

El equipo de Concha Espina ha recuperado la ilusión, el buen juego y los resultados tras dos temporadas decepcionantes. A su gran rendimiento en Liga, donde suma 33 puntos de 39 posibles, el Real Madrid añade un pleno en las cuatro primeras jornadas de la Champions. A continuación, te contamos toda la información sobre el duelo de los merengues ante el PSV. OKDIARIO te ofrece la mejor cobertura del partido, desde las alineaciones, a la crónica y todo lo que suceda en el postpartido del partido de la Champions League.

A qué hora empieza el Real Madrid-PSV de la Champions League

Real Madrid y PSV se citan en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions a las 21:00 horas de la España peninsular. Momento en el que comenzará a rodar el balón para dar inicio al tercer partido en casa de los de José Mourinho en la presente edición de la competición europea. Los cuatro encuentros de Champions disputados hasta la fecha se han saldado con victoria merengue. Un pleno en el que se incluyen las remontadas ante AEK y Roma, el sufrido duelo ante el Inter y la goleada frente al Leipzig.

El conjunto blanco tratará de cerrar el partido por la vía rápida, como hizo en su última cita como anfitrión en la Champions. El PSV llega al Bernabéu situado en la vigesimocuarta posición de la tabla, la última que da acceso a los dieciseisavos. El conjunto de Eindhoven y el Real Madrid se miden por primera vez desde la década de 1980. En 1988, el PSV apeó a los merengues en semifinales de la Copa de Europa. El equipo blanco se cobró un año después la revancha en cuartos de final. El de esta temporada será el séptimo duelo entre Real Madrid y PSV, con un balance de dos triunfos merengues, tres empates y una victoria holandesa.

Dónde ver en directo el Real Madrid-PSV de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El encuentro de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions entre Real Madrid y PSV podrá verse en directo en España a través de Movistar +. La operadora propietaria de los derechos televisivos de las competiciones europeas de fútbol en nuestro país emite el partido en su canal Movistar Liga de Campeones. El Real Madrid-PSV de la Champions League, por tanto, no podrá seguirse en abierto ni de forma gratuita en España.

En el portal especializado en la información del Real Madrid, Diario Madridista, podrás estar al tanto de la última hora del encuentro de la quinta jornada de la Champions. Una cobertura que inicia desde la previa, con las alineaciones y novedades de ambos equipos, incluye la retransmisión en directo del minuto a minuto y culmina con la crónica y todas las reacciones tras el pitido final.

Dónde escuchar por la radio el Real Madrid-PSV

Para aquellos que prefieran escuchar el partido por la radio, existen varias alternativas para poder seguir el Real Madrid-PSV. El encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions se podrá escuchar gratis y en directo en emisoras como la Cadena COPE, Radio Marca, Cadena SER, Onda Cero o RNE, que ofrecerán la última hora de todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas