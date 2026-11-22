Marc Cucurella es uno de los hombres de moda en el Real Madrid. El lateral empezó suplente contra el Celta, pero acabó saliendo para ayudar al equipo de José Mourinho a ganar el partido y mantenerse en la lucha por ganar la Liga. Tres puntos que puso en valor el defensa español al destacar la importancia del esfuerzo físico colectivo por dar la vuelta al marcador y elogiando el papel de Carlos Espí para culminar otra noche épica en el Santiago Bernabéu.

Y es que Cucurella empezó el partido en el banquillo para dosificar esfuerzos pensando en la Champions. Jugó los dos partidos completos con España y eso obligó a Mourinho a tener que prescindir de él desde el inicio, dando entrada así a Carreras. Sin embargo, el gol tempranero de Pablo Durán hizo que el nerviosismo creciera con el paso de los minutos. El portugués acabó sacando la artillería pesada con el lateral como una de sus grandes apuestas y dio otro ritmo al partido.

Después de ir perdiendo durante casi todo el partido, los goles de Bellingham y Espí culminaron lo que mejor sabe hacer el Real Madrid, y más en el Santiago Bernabéu: «Son tres puntos muy importantes. Creo que después del parón de selecciones es un poco más difícil. La gente viene de lejos y hay poco tiempo para entrenar. Lo intentamos hasta el final y hubo una reacción muy buena del equipo. Y lo más importante es que sumamos otra victoria que es lo que queríamos», comentó.

Incluso normalizó lo que logró otra vez el Real Madrid pese a llevar apenas unos meses en el club blanco: «Las remontadas llevan muchos años pasando. No es casualidad, se siente y la gente lo siente. Los jugadores saben que hay que intentarlo hasta el final», añadió en RMTV. También elogió la importancia de futbolistas como Carlos Espí: «Es diferente a todo lo que tenemos. Cuando los equipos están encerrados, tener un referente arriba es importante. Es de área, un 9 clásico», concluyó Cucurella.