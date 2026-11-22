Carlos Espí marca un gol cada 14,25 minutos. El dato explica la dimensión de su irrupción en el Real Madrid y plantea una pregunta a José Mourinho. ¿Qué más tiene que hacer para jugar más? El delantero ha necesitado apenas 57 minutos oficiales para celebrar cuatro tantos. Todos han servido para transformar empates en victorias. El último, ante el Celta, permitió culminar la remontada y estrenarse como goleador en el Santiago Bernabéu. Otro turno breve, otra respuesta inmediata.

Sus números tienen todavía más valor cuando se observa cómo los ha construido. Once apariciones, ninguna titularidad y cuatro goles repartidos entre Liga y Champions. En el campeonato nacional suma tres en 36 minutos, uno cada 12. En Europa ha marcado uno en 21. Espí vive de oportunidades que muchas veces apenas permiten entrar en contacto con el partido. Él las está aprovechando para decidirlo.

Ante el Celta volvió a hacerlo. Sustituyó a Camavinga en el tramo final y apenas necesitó seis minutos para encontrar el gol. Vinicius puso el balón desde la izquierda, Radu intervino y el valenciano insistió hasta marcar a la segunda. Estaba donde tenía que estar y reaccionó antes que los defensores. Una acción que resume su principal virtud, entender que dentro del área siempre puede quedar otra oportunidad.

Cuatro goles que cambian resultados

La secuencia empezó ante el Espanyol, con el tanto del triunfo en el minuto 90. Continuó en el Martínez Valero, donde apareció en el descuento para firmar el 2-3 frente al Elche. Después llegó su intervención en el Olímpico, con el gol que decidió el encuentro ante la Roma en el minuto 88. Y ante el Celta repitió en el 85. Cuatro goles a partir de ese minuto para resolver cuatro partidos que estaban empatados.

Ese es el verdadero peso de su promedio. Espí está convirtiendo minutos en victorias. Mourinho recurre a él cuando el margen se estrecha, las defensas protegen el resultado y cada balón al área puede ser el último. El delantero está respondiendo con una eficacia extraordinaria, aunque el siguiente paso será sostenerla cuando aumenten su participación y las exigencias de su papel.

Porque 57 minutos siguen siendo una muestra reducida. Su frecuencia goleadora difícilmente puede trasladarse sin más a una temporada completa, pero lo que ya ha conseguido sí permite reclamar una oportunidad mayor. Ha demostrado que puede entrar con el partido cuesta arriba, interpretar lo que necesita el equipo y ejecutar. Ahora queda por ver qué ofrece con tiempo para participar también en la construcción de una victoria.

Un nueve que recuerda a Joselu

Su impacto recupera el valor de un perfil que el Real Madrid conoce bien. Joselu terminó la temporada 2023-24 con 18 goles en 49 partidos, cinco de ellos en Champions. Aquella campaña demostró cuánto puede aportar un delantero de área en una plantilla llena de talento, con el doblete ante el Bayern como su noche inolvidable.

Espí empieza a ofrecer ese recurso a Mourinho. Sus 1,94 metros le permiten fijar centrales, disputar centros y dar una referencia a los compañeros cuando faltan espacios. A ese físico añade intuición para atacar los rechaces y paciencia para esperar su momento. No necesita monopolizar el balón para influir. Ante el Celta le bastó acompañar la jugada y seguir creyendo cuando Radu rechazó el primer intento.

Además, el cuarto gol tuvo una recompensa personal. En una entrevista reciente con OKDIARIO había confesado que su gol soñado sería en el Bernabéu. Ya lo ha logrado. Lo celebró con la alegría de quien sigue viviendo cada oportunidad como un privilegio. Ha pasado de imaginar ese momento a protagonizarlo y, de paso, ha vuelto a dejar sus números sobre la mesa del entrenador. Un gol cada 14,25 minutos merece que Mourinho mire cada vez más hacia él.