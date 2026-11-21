Bellingham apareció cuando más lo necesitaba el Real Madrid para marcar ante el Celta y dar aire al equipo de Mourinho. Después de una primera parte adversa, con el penalti fallado por Mbappé incluido, el inglés encontró el camino del gol en una transición rápida por dentro. Una acción en la que reunió varias de sus mejores virtudes, desde la lectura del espacio hasta la llegada desde segunda línea y la precisión para terminar la jugada.

El movimiento de Jude resultó decisivo. Esperó el momento para incorporarse, apareció en la frontal y encontró en Mbappé al socio que necesitaba. El francés le dejó el balón de cara y Bellingham orientó el control antes de sacar un disparo raso y ajustado, lejos del alcance de Radu. Una definición que premió su capacidad para llegar desde atrás y sorprender a una defensa pendiente de los atacantes.

El tanto elevó a cuatro su cuenta goleadora en esta Liga, en la que también acumula tres asistencias. Unos números que reflejan su influencia ofensiva, aunque su importancia para Mourinho va más allá de la producción cerca del área. Bellingham ofrece trabajo, continuidad con balón y capacidad para superar líneas, además de esa llegada que permite al Real Madrid sumar otro rematador sin instalarlo permanentemente junto al delantero.

Ante el Celta volvió a asumir la responsabilidad en un momento delicado. Con el equipo necesitado de una reacción, el inglés dio un paso adelante y convirtió su conexión con Mbappé en una respuesta sobre el césped. Su gol añadió otro argumento al peso que tiene en este Real Madrid, donde está llamado a intervenir tanto en la construcción como en la resolución de los partidos que se complican.

Carlos Espí se merece más

Carlos Espí volvió a aparecer al rescate del Real Madrid para marcar el 2-1 ante el Celta y desatar la euforia del Bernabéu. El delantero valenciano apenas llevaba seis minutos sobre el césped después de sustituir a Camavinga cuando demostró su instinto dentro del área. Vinicius puso un centro tenso desde la izquierda y, tras la intervención de Radu, el joven atacante insistió hasta empujar el balón a la red a la segunda. Mourinho había encontrado otra vez la respuesta en el banquillo.

El tanto tuvo un significado especial para Espí, que se estrenó como goleador en partido oficial en el Santiago Bernabéu. Después de celebrar lejos de casa, al delantero le llegó el momento de hacerlo delante de su afición y con un gol que culminaba la remontada. Atento al rechace, atacó el espacio mientras los defensores vigilaban a Mbappé y Endrick y reaccionó con la rapidez que exigía la jugada. Un movimiento de delantero que vive pendiente de cualquier balón suelto.

Espí está convirtiendo los minutos finales en su territorio. Ya apareció en el descuento ante el Elche para firmar el 2-3 en el Martínez Valero y también dejó su sello frente a la Roma en la Champions. Ante el Celta repitió como revulsivo y reforzó su candidatura a tener más oportunidades. Con el último balance aportado de tres goles en 57 minutos oficiales, su promedio es de un tanto cada 19 minutos, una muestra de su extraordinario aprovechamiento de las ocasiones que le concede Mourinho.

Vinicius, un nuevo rol

Vinicius respondió a su suplencia revolucionando el ataque del Real Madrid y siendo decisivo en la remontada ante el Celta. Mourinho apostó de inicio por Diomande y recurrió al brasileño en el minuto 57, con el 0-1 en el marcador y el equipo necesitado de desborde. El delantero regresaba a la Liga tras cumplir cuatro partidos de sanción y aprovechó su oportunidad para aportar velocidad, profundidad y desequilibrio por la izquierda. Su entrada obligó a la defensa gallega a retroceder y abrió espacios para que Bellingham y Mbappé encontraran mejores situaciones por dentro.

Aunque terminó sin goles ni asistencias directas, Vinicius intervino en las dos acciones que cambiaron el partido. En el empate, rompió líneas con una conducción y conectó con Mbappé, que dejó el balón de cara para el remate de Bellingham. Después insistió por su banda hasta generar el centro que, tras la intervención de Radu, acabó convirtiendo Espí en el 2-1. Una respuesta sobre el césped del brasileño, que agitó un encuentro atascado y dio al Real Madrid el impulso que necesitaba para darle la vuelta.

Lo de Trent ya no es noticia

Trent Alexander-Arnold firmó una primera parte discreta ante el Celta, con fiabilidad en la circulación, pero poca profundidad y sin marcar diferencias en defensa. El lateral inglés completó 24 de sus 28 pases, un 85,7 % de acierto, aunque no realizó ningún remate ni registró entradas ganadas. Participó en la posesión del Real Madrid, pero le faltó presencia para convertirse en una solución por la derecha y ayudar a romper el entramado defensivo del conjunto gallego. En el segundo acto le puso algo más de ímpetu, pero antes de la hora de encuentro fue sustituido en medio de una tímida pitada del Bernabéu.

Su mejor aportación ofensiva llegó a balón parado, con un centro de falta en el minuto 17 que Bellingham cabeceó desviado. Apenas encontró continuidad en sus incorporaciones y cayó en fuera de juego en una de ellas tras un pase de Arda Güler. Con el Real Madrid obligado a remontar el 0-1, Mourinho necesitaba más del inglés, tanto en los envíos al área como en la respuesta defensiva ante las transiciones del Celta.

Fallos que pesan, Mbappé

Mbappé desperdició una oportunidad de oro para empatar ante el Celta al fallar un penalti en el minuto 38. El delantero francés mandó su lanzamiento por encima del larguero y dejó escapar la ocasión de corregir desde los once metros una primera parte adversa para el Real Madrid. Su disparo se marchó alto y mantuvo el 0-1 en el marcador, un golpe para los blancos cuando buscaban una reacción antes del descanso. Menos mal que Bellingham y Espí lo arreglaron.

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