Florentino Pérez ha pedido al madridismo que no pite a los jugadores del Real Madrid y ha reclamado unidad para proteger al equipo. El presidente ha defendido a los futbolistas y ha advertido de que las muestras de desaprobación dentro de casa perjudican la convivencia del club. En su mensaje también ha señalado la influencia de algunos medios de comunicación en ese ambiente de crítica.

«No se puede pitar a nuestros jugadores porque son nuestro activo. El enemigo puede estar fuera, pero no en casa», ha afirmado Florentino. El máximo mandatario madridista ha situado el respaldo de la afición como una parte fundamental para defender los intereses del equipo y evitar que los futbolistas encuentren un ambiente adverso entre sus propios seguidores.

El presidente ha sostenido que esos pitos favorecen a quienes desean frenar los éxitos deportivos del Real Madrid. «Les utilizan aquellos que no quieren que el Real Madrid siga ganando títulos», ha asegurado. Una advertencia con la que ha pedido a los aficionados que sean conscientes del efecto que puede tener su reacción sobre los jugadores.

Florentino también ha apuntado a algunos medios de comunicación, a los que atribuye influencia sobre esas muestras de rechazo. «Les pido que no apoyen esos pitos que tienen como objetivo perturbar la buena convivencia del club, influenciados por algunos medios de comunicación», ha manifestado. Su petición al madridismo es clara, cerrar filas alrededor de los futbolistas y preservar la unión dentro del Real Madrid.