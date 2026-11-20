González Fuertes y su incansable esfuerzo de defender al Barcelona del ‘caso Negreira’ parece que está lejos de tener fin. El ex árbitro, acostumbrado también a azotar al Real Madrid, volvió a atacar contra el club blanco y sostuvo toda la defensa a los catalanes de las acusaciones de haber pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Es más, aseguró que el éxito culé en aquellos años era imposible que fuera amañando partidos pese a que los pagos irregulares existen.

Esta vez se alió con ‘Tote’, un ex jugador formado en la cantera blanca que militó en varios equipos españoles durante su carrera. Vivió parte de la etapa acusada y vio inconcebible que el Barcelona pudiera pagar al colectivo arbitral para ganar: «No influyó. Hubo algo porque ahí están los papeles. Creo que la persona indicada se quedó el dinero y engañó al Barça. Si nombró 50 jugadores de aquel equipo y le dices que ganaron por los árbitros, se descojonan. ¿Tú crees que Messi ganó por ellos? Ese dinero se lo habrán repartido entre unos cuantos», comentó.

Fue entonces cuando llegó el momento «estelar» de González Fuertes para lavarse las manos de los pagos cuando él formaba parte de la famosa camada de Negreira: «Conviví con él y viví esa época. Era un tío que nunca sabía cómo te llamabas. Subí a Primera y tanto Negreira como los vicepresidentes te decían cómo ibas una vez al año en una sala. Cuando me pasó a mí, él me preguntó quién era. A partir de ahí, toda argumentación se cae», declaró en Marca.

Incluso, pese a las deficiencias en el uso del VAR, González Fuertes aseguró que el sistema está muy verde y lejos de ser perfecto: «Estoy convencido de que el protocolo cambiará 28 veces. El VAR es el bebé del fútbol. Cambiará, es inevitable, porque debe evolucionar con el fútbol», concluyó.