Buenas noticias para José Mourinho a dos días del encuentro contra el Celta de Vigo. Aurélien Tchouaméni se ha entrenado este jueves al mismo ritmo que sus compañeros en la Ciudad Real Madrid y apunta al partido del sábado en el Santiago Bernabéu. El centrocampista francés, que abandonó la concentración de su selección por unas molestias en la zona inguinal derecha, ha dado un paso importante en su recuperación y tiene opciones de estar disponible para el técnico portugués.

Bernardo Silva también se ha ejercitado con total normalidad junto al resto del grupo. El portugués, que había trabajado con precaución durante los últimos días para gestionar las cargas físicas, está en condiciones de afrontar el próximo compromiso liguero. Dos noticias positivas para Mourinho, que recupera a su pareja habitual en el centro del campo después de un parón internacional que había generado cierta preocupación en Valdebebas.

Además, el Real Madrid ya cuenta con 17 internacionales, que han regresado progresivamente a los entrenamientos después de disputar sus compromisos con las respectivas selecciones. Sólo falta por aterrizar Valverde, que lo hace este jueves a las 16:00 horas. Mourinho puede comenzar a preparar el encuentro contra el Celta con prácticamente toda su plantilla disponible. En la enfermería permanecen Raúl Asencio y Rodrygo, las dos bajas con las que cuenta actualmente el conjunto blanco antes de recibir al equipo gallego en el Santiago Bernabéu.