Franco Mastantuono está aprovechando su cesión a la Fiorentina, con cuatro goles y una gran cantidad de minutos en el club. Por su parte, Nico Paz está mostrando un rendimiento sobresaliente con el Como y tiene la opción de regresar al club con una cláusula de 80 millones de euros. Ambos jugadores se postulan como candidatos a heredar el 10 de Messi y su madre ya tiene favorito. La ‘Brujita’ Verón también tiene claras sus preferencias y pone por debajo al ex de River.

El presidente de Estudiantes considera que la edad es un factor clave al estudiar a los dos futbolistas: «Tiene cualidades extraordinarias, regatea con facilidad, es rápido y tiene buena velocidad de ejecución. Sin embargo, comparado con Nico Paz, es más inmaduro, lo cual es normal porque nació en 2007, es tres años menor».

Verón reconoce el talento de Mastantuono, pero señala que necesita demostrar que puede mantener su mejor versión sin interrupciones: «Necesita encontrar regularidad en su rendimiento, y esto solo se puede lograr si juega con frecuencia como titular, como está ocurriendo ahora en la Fiorentina. En el Real Madrid, en cambio, otros jugadores lo frenaron».

El argentino fue perdiendo presencia en su primera temporada con el Real Madrid. Además, las sensaciones fueron yendo de más a menos durante el año y José Mourinho pensó que lo mejor era que se fuera a otro club para curtirse. En una entrevista para La Gazzetta Dello Sport, ‘La Brujita’ aplaude la decisión del portugués: «Nunca he conocido a un jugador que se haya convertido en un jugador de equipo estando en el banquillo».

Verón se deshace en elogios con Nico Paz

El mediocentro ofensivo se ha convertido en la piedra angular del proyecto del Como, con seis goles y ocho asistencias. El presidente de Estudiantes no da crédito con su potencial: «Nico Paz tiene un talento increíble. El futuro es suyo, si sigue comportándose como un profesional, como lo está haciendo. A los 22 años, solo he visto a Messi y a un tal Diego Armando Maradona hacer cosas así. No quiero decir que alcanzará esos niveles».