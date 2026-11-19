José Mourinho tiene un dilema con Vinicius. El brasileño regresa a Valdebebas después de un parón de selecciones en el que ha recuperado su mejor versión con Brasil, pero también con un panorama muy diferente al que dejó en el Real Madrid. El delantero ha cumplido los cuatro partidos de sanción que arrastraba en Liga y vuelve a estar disponible para el encuentro de este sábado contra el Celta. Ahora, el técnico portugués deberá decidir si le devuelve directamente la titularidad o mantiene la fórmula que tan buenos resultados le ha dado al conjunto blanco durante su ausencia. Porque Vinicius vuelve con cinco goles en dos partidos, pero también a un equipo que ha aprendido a ganar sin él.

El brasileño ha aprovechado su estancia con la selección de Carlo Ancelotti para reivindicarse. Primero marcó un doblete ante Japón, aunque no pudo evitar la derrota de Brasil por 3-2. Después firmó un triplete en apenas 21 minutos contra Singapur, en una goleada por 7-0 que le permitió cerrar el año internacional con cinco tantos en dos encuentros. Una actuación que contrasta con sus números en el Real Madrid, donde solamente acumula un gol y tres asistencias en 12 partidos oficiales. Vinicius regresa con confianza, pero su explosión goleadora con Brasil no garantiza que recupere automáticamente su sitio en el once.

La situación es especialmente delicada porque el Real Madrid ha encontrado un equilibrio durante su ausencia en el campeonato doméstico. La sanción de cuatro partidos tras su expulsión contra el Villarreal obligó a Mourinho a buscar alternativas y el equipo respondió con victorias ante el Barcelona, el Racing de Santander y el Valencia, además del triunfo que completó la serie de encuentros sin el brasileño. El conjunto blanco ha ganado en orden, control y solidez, apoyado en un centro del campo más equilibrado y en el protagonismo de futbolistas como Diomande, que ha aprovechado la oportunidad para consolidarse como una de las grandes amenazas ofensivas del equipo.

El Madrid ha aprendido a jugar sin Vinicius

La principal preocupación de Mourinho no es la calidad de Vinicius, que nadie discute, sino cómo encajarlo en un equipo que ha encontrado una identidad reconocible. El portugués ha apostado por un bloque más compacto, con mayor compromiso colectivo y un reparto de responsabilidades que ha permitido al Real Madrid mejorar sus prestaciones después de un comienzo de temporada irregular. Diomande se ha convertido en una pieza importante y el regreso del brasileño plantea una cuestión que el entrenador deberá resolver sin perjudicar el funcionamiento del conjunto.

La situación es diferente en la Champions, donde Vinicius sí ha podido participar durante su sanción doméstica. El brasileño regresó al once en Atenas contra el AEK, pero volvió a dejar una actuación discreta. No marcó ni asistió, apenas realizó un disparo a puerta y terminó siendo sustituido por Álvaro Carreras en el minuto 81. Su presencia en Europa no ha servido, por ahora, para recuperar la versión desequilibrante que le convirtió en uno de los mejores futbolistas del mundo.

Mourinho ya dejó clara su postura antes del encuentro contra el Valencia. El entrenador aseguró que hará todo lo posible para recuperar al mejor Vinicius, pero también advirtió de que nunca perjudicará al equipo para beneficiar a un jugador. Una declaración que resume perfectamente el escenario actual. El brasileño tiene las puertas abiertas para recuperar su protagonismo, aunque deberá demostrar que puede hacerlo dentro de la estructura colectiva que ha construido el técnico portugués.

Unas declaraciones que sorprenden en el club

A todo esto se añade el ruido generado por las declaraciones de Vinicius durante su concentración con Brasil. El delantero reconoció públicamente que no había preparado la temporada de la mejor manera después de la eliminación de su selección en el Mundial. «Terminé entrenando menos que en los últimos años», admitió, antes de explicar que necesitaba descansar, desconectar y pasar más tiempo con su familia.

También reconoció que las negociaciones para renovar su contrato y el interés de otros clubes durante el verano habían afectado a su concentración. El brasileño aseguró que todas esas circunstancias influyeron en su rendimiento y recordó que todavía tiene 26 años. «Soy humano y cometo errores», señaló, convencido de que volverá a ofrecer su mejor nivel cuando lleguen los momentos importantes de la temporada.

En el Real Madrid han sorprendido estas explicaciones, especialmente por el momento y el escenario elegidos. El club no esperaba que Vinicius aprovechara una rueda de prensa con Brasil para hablar con tanta claridad de su preparación física y de cómo las cuestiones relacionadas con su futuro habían condicionado su rendimiento. Sus palabras han abierto un nuevo debate alrededor de un futbolista al que se le exige mucho más de lo que ha ofrecido hasta ahora.

La entidad, en cualquier caso, sigue considerando a Vinicius un futbolista de enorme nivel y confía en que pueda recuperar su mejor versión. El objetivo no es apartarle, sino conseguir que vuelva a ser determinante sin alterar el equilibrio que ha encontrado el equipo. Mourinho tiene por delante la tarea de recuperar al brasileño y, al mismo tiempo, mantener el rendimiento de un Real Madrid que ha respondido sin él.

El sábado llega el Celta al Santiago Bernabéu y todas las miradas estarán puestas en la decisión del entrenador. Vinicius ya no está sancionado, vuelve con cinco goles bajo el brazo y tiene ganas de reivindicarse. Pero el Real Madrid funciona y Diomande ha aprovechado su oportunidad. Mourinho tiene que decidir si ha llegado el momento de devolverle el sitio a Vinicius o si el brasileño debe empezar a recuperarlo desde el banquillo.