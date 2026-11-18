Nico Paz se ha acostumbrado a ir de exhibición en exhibición. Sin importarle si juega en el modesto Como de Cesc Fábregas o con Argentina y la presión de ser el heredero de Leo Messi, el mediapunta encandila al mundo con su talento desbordante que pide a gritos dar un paso sideral en su carrera. Desde hace tiempo se vigila la irrupción del sudamericano y la posibilidad de que se produzca una llamada del Real Madrid gana mucha fuerza para ejercer su ventaja con la cláusula de su venta antes de que sea demasiado tarde.

Su última obra de arte fue el partido que hizo contra Costa Rica. En la mente de los argentinos aún se recuerda la dolorosa despedida de Messi, pero Nico Paz despierta ilusión. Mucha ilusión. Hizo un doblete de golazos en goleada de 7-0 en un amistoso. Lo que para muchos es un partido menos exigente, para el mediocampista es una oportunidad de seguir haciendo méritos para llevar la ’10’ a la espalda. Aunque a sus 22 años ya habla como un veterano al que no le afecta la presión. «Estoy muy feliz. Representar esta camiseta es lo máximo. Poco a poco me voy encontrando y disfruto más en el campo. Tenemos un equipo de una calidad increíble y para mí es más fácil hacer en el campo el juego que hago en mi club», dijo después del partido.

La realidad es que la carrera por el dorsal es dura por el reto que supone ser el que lidere a Argentina. Para Nico Paz, un reto: «No pienso en eso. Quiero disfrutar en el campo porque me gusta jugar al fútbol. Juego para la tente y quiero seguir haciéndolo». Pero si él no se halaga, compañeros de Selección como el ‘Dibu’ Martínez, De Paul o Valentin Barco lo tienen claro: «Me gusta cómo juega. Espero que le den el 10, me gustaría», comentó el joven argentino.

Nico Paz está pendiente de una llamada del Real Madrid

Líder en el Como de Cesc Fábregas, donde ya suma seis goles y ocho asistencias en 14 partidos, en el club italiano llevan semanas temiendo que el Real Madrid toque a la puera para traerse de vuelta a Nico Paz. Así lo comentaba Carlaberto Ludi, director del club italiano, hace unos días: «Nico Paz es jugador del Como al 100%. El Real Madrid se reservó el derecho de recompra hasta cierta fecha. Seguiría siendo una venta que recompensaría a nuestro trabajo. Y también sería importante para el club. Ya veremos cómo gestionar la situación durante la temporada. Por ahora, tenemos que disfrutar del jugador, porque realmente es un talento increíble».

La relación entre el Como y el Real Madrid es fantástica a raíz de las últimas operaciones que han hecho con el propio Nico Paz y Jacobo Ramón, del que tampoco se descarta su vuelta. Como es habitual en esta clase de traspasos, el club blanco acordó recibir el pasado verano 60 millones de euros por el 50% de sus derechos. A cambio, en Valdebebas tendrían la posibilidad de recuperarle en verano de 2027 a cambio de una opción de recompra de 80 millones de euros.

Por ahora, Nico Paz está brillando en el Como y no quiere pensar en su futuro. Pero es inevitable que en las oficinas del Real Madrid resuene la posibilidad de traerle de vuelta, ahora que es más maduro y evitando que otros grandes de Europa traten de ficharle. Lo complicado es que hay competencia en su posición con jugadores como Bellingham, Güler y Brahim. Necesita un hueco y la certeza de que tendrá el protagonismo del que goza actualmente. Un asunto que se calentará con el paso de los meses mientras siga brillando con tanta luz.