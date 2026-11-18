El fichaje de JJ Gabriel por el Real Madrid está a punto de hacerse oficial. El club blanco tiene cerrada desde hace semanas la incorporación de una de las mayores promesas del fútbol europeo, aunque todavía quedan los últimos trámites para completar una operación que no ha sido sencilla. El futbolista inglés, de apenas 16 años, anunció este martes su despedida del Manchester United después de seis años en la entidad. Un movimiento que confirma que su futuro está lejos de Old Trafford y cada vez más cerca de Valdebebas. Detrás de su llegada hay varios protagonistas, con Juni Calafat y Ali Barat desempeñando papeles fundamentales, pero también un entorno familiar complejo que el Real Madrid conoce, que genera cierta preocupación y que está dispuesto a asumir por el enorme potencial del jugador.

El Real Madrid lleva tiempo trabajando en la incorporación de JJ Gabriel. El seguimiento realizado por Juni Calafat, responsable del fútbol internacional del club blanco, ha resultado decisivo para convencer a una de las grandes joyas de la cantera del Manchester United. En Valdebebas consideran que se trata de un futbolista con unas condiciones extraordinarias, capaz de marcar diferencias por su velocidad, su desborde y su facilidad para encontrar portería. Una apuesta de futuro que ha llevado al conjunto madridista a imponerse a clubes como el Barcelona, el Bayern de Múnich, el PSG y el Manchester City, que también habían mostrado interés en hacerse con sus servicios.

La operación estaba muy avanzada desde hace semanas, pero su complejidad ha obligado a las partes a trabajar con paciencia. JJ Gabriel había decidido abandonar el Manchester United y trasladarse a España, donde ya lleva tiempo preparando su nueva etapa. El jugador ha estado entrenándose de manera individual en Madrid mientras se resuelven los últimos detalles de su salida del conjunto inglés y su incorporación al Real Madrid. Su despedida pública de Old Trafford supone un paso importante, aunque todavía falta que se formalice su fichaje.

Ali Barat, la pieza clave

Uno de los nombres fundamentales de esta operación es Ali Barat, fundador de la agencia Epic Sports y nuevo representante del futbolista. Su incorporación al entorno profesional de JJ Gabriel ha sido determinante para encauzar las negociaciones y acercar definitivamente al jugador al Real Madrid. El agente mantiene una excelente relación con el club blanco, especialmente con Juni Calafat y José Mourinho, dos figuras importantes en la planificación deportiva de la entidad.

No es la primera vez que Barat trabaja estrechamente con el Real Madrid. Su participación en operaciones como la de Dean Huijsen ha permitido consolidar una relación de confianza que ahora vuelve a resultar importante. El representante conoce perfectamente cómo funciona el club y se ha convertido en un interlocutor de peso para resolver los últimos flecos de una negociación especialmente delicada.

El Barcelona también se interesó por el futbolista y mantuvo contactos con su entorno, pero el Real Madrid terminó adelantándose en la carrera. La intervención de Calafat y la buena sintonía con Barat han sido dos de los factores que han inclinado la balanza hacia Valdebebas. El club blanco ha sabido aprovechar una oportunidad de mercado para incorporar a un jugador al que considera uno de los grandes talentos de su generación.

Un entorno que preocupa al Real Madrid

Sin embargo, no todo ha sido sencillo en el fichaje de JJ Gabriel. El entorno del futbolista es uno de los aspectos que más atención ha despertado en el Real Madrid, especialmente por el protagonismo de su padre, Joe O’Cearuill, antiguo futbolista profesional e internacional con Irlanda. Su influencia en la carrera de su hijo es muy importante y ha estado presente en las principales decisiones relacionadas con su futuro.

El padre del jugador es una figura de carácter exigente y con un papel muy activo en la gestión de la trayectoria deportiva del joven. Su intervención ha generado tensiones durante los últimos meses y ha contribuido a que la salida del Manchester United se convierta en un asunto especialmente complejo. En el Real Madrid existen ciertas reservas sobre el grado de influencia que ejerce y sobre la manera en que se toman determinadas decisiones alrededor del futbolista.

En Valdebebas son conscientes de esta situación. El club sabe que no está incorporando únicamente a un futbolista de enorme talento, sino también a un joven cuya carrera está muy condicionada por las decisiones de su entorno más cercano. Es una circunstancia que preocupa, pero que el Real Madrid conoce y asume. La entidad considera que el potencial deportivo de JJ Gabriel justifica afrontar una operación que exige especial atención tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En este escenario, la figura de Ali Barat cobra todavía más importancia. La confianza que mantiene con el Real Madrid y su experiencia en el fútbol internacional pueden ayudar a ordenar la relación entre las diferentes partes y facilitar la adaptación del jugador a su nueva etapa. El objetivo es que JJ Gabriel encuentre en Valdebebas un entorno estable, con una planificación deportiva clara y sin que las cuestiones externas terminen condicionando su progresión.

El plan del Real Madrid con JJ Gabriel

La intención del Real Madrid es que el futbolista pueda incorporarse oficialmente en enero de 2027, una vez completados los trámites necesarios para su inscripción. Su pasaporte irlandés facilita la operación dentro de las excepciones contempladas por la normativa internacional para determinados traspasos de menores de edad. Hasta entonces, el jugador continúa pendiente de resolver su situación federativa con el Manchester United.

El plan deportivo que maneja el club blanco pasa por incorporarlo a Valdebebas con ficha del Real Madrid Castilla, donde comenzaría una etapa de adaptación al fútbol español. La entidad considera que tiene condiciones para dar pasos importantes en su desarrollo, aunque entiende que todavía necesita tiempo y formación antes de pensar en una posible oportunidad con el primer equipo.

El Manchester United, por su parte, no ha recibido de buen grado la decisión del futbolista. El conjunto inglés había intentado convencerle para que continuara en su cantera, pero JJ Gabriel y su entorno terminaron apostando por un cambio de rumbo. Su despedida pública ha provocado malestar en Inglaterra y el club de Old Trafford estudia las posibles vías legales a su disposición si considera que se ha producido alguna irregularidad durante el proceso.

El Real Madrid pagará al United 360.000 euros por derechos de formación y a un contrato de tres temporadas. Para el Real Madrid, la inversión económica sería reducida en comparación con el potencial que atribuye al futbolista.

La operación está en su recta final. JJ Gabriel ya se ha despedido del Manchester United, Ali Barat trabaja para resolver los últimos detalles y el Real Madrid espera poder anunciar próximamente la llegada de una de las grandes promesas del fútbol europeo. Calafat ha vuelto a apostar por un talento de enorme proyección y el club está dispuesto a asumir la complejidad de su entorno para intentar convertirlo en una estrella del futuro. El reto no será únicamente desarrollar sus condiciones futbolísticas, sino también gestionar todo lo que le rodea.