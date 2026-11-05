Ali Barat, el hombre que acerca a JJ Gabriel al Real Madrid y neutralizó al Barcelona

El Real Madrid está en la pole por JJ Gabriel, aunque hay quien por Valdebebas que con la boca pequeña ya habla de fichaje cerrado, y en esa posición hay un nombre importante fuera del campo. Ali Barat, representante del atacante de 16 años, se ha convertido en un interlocutor clave para acercar al futbolista al club blanco en una carrera en la que también ha participado el Barcelona. Su relación con la entidad madridista, reforzada durante el fichaje de Huijsen, facilita una negociación que despierta ilusión en el club blanco. Falta la firma, pero los blancos han encontrado al otro lado de la mesa a alguien con quien ya saben trabajar.

Barat es uno de los agentes que han ganado presencia en las grandes operaciones europeas. Al frente de Epic Sports, ha construido una red de contactos que le permite intervenir en movimientos de futbolistas jóvenes y en negociaciones con varios clubes implicados. Su influencia se mide en la capacidad para conectar al jugador, su familia y un proyecto deportivo. Una práctica muy semejante a la utilizada por Juni Calafat en el club blanco.

En el caso de JJ Gabriel, esa labor tiene especial importancia. Se trata de elegir dónde debe crecer un adolescente que ha despertado el interés de algunos de los equipos más poderosos del continente. La decisión afecta a su siguiente contrato, pero también al recorrido que tendrá después.

Huijsen abrió un camino de confianza

La operación de Huijsen dejó un precedente relevante. Barat participó en la llegada del central al Real Madrid y explicó públicamente cómo se desarrollaron los contactos. La intervención del club y la conversación con el entrenador ayudaron a convencer al entorno del defensor.

Aquella negociación permitió establecer una relación de trabajo con Juni Calafat y conocer desde dentro la manera de presentar una apuesta deportiva. Para una familia que debe decidir el futuro de un futbolista joven, entender qué espera el club resulta fundamental.

La experiencia no garantiza que todas las operaciones posteriores terminen igual, pero ofrece una base. Hay interlocutores conocidos, una forma de negociar y un precedente que permite explicar cómo puede desarrollarse un talento dentro de la estructura madridista.

El Barcelona también llamó

El Barcelona intentó convencer a Gabriel y mantuvo contactos con su entorno. Deco participó en reuniones con Barat y la familia durante septiembre, cuando el futuro del atacante seguía abierto. El conjunto azulgrana tuvo opciones y trabajó para convertirse en su destino.

El avance del Real Madrid ha cambiado el escenario. Los blancos han tomado ventaja en una disputa que también atrajo a Bayern, City y PSG. La operación continúa pendiente de culminarse, aunque si nada se tuerce de manera inesperada, será jugador del equipo blanco.

Ahí aparece el peso de Barat. Como representante, participa en la evaluación de las propuestas y en la negociación de las condiciones que deben dar forma al siguiente paso. Su interlocución con el Real Madrid ha sido una pieza importante para acercar posiciones y dejar al Barcelona fuera de combate.

Eso no permite afirmar que elevara deliberadamente las exigencias para excluir al club azulgrana. El resultado de la negociación apunta hacia los blancos; atribuirle una maniobra diseñada para bloquear a un rival exigiría algo más.

Un fichaje que necesita recorrido

El Real Madrid valora mucho las condiciones de Gabriel. «Es buenísimo», aseguran dentro del club. La operación encaja en la búsqueda de talento joven, pero su eventual incorporación deberá ir acompañada de un plan de adaptación y continuidad. El Castilla será su sitio si termina cerrándose el fichaje. Antes deben resolverse la firma y los trámites correspondientes. El entusiasmo no cambia ese orden.

Para Barat, supondría otro movimiento importante con el Real Madrid después de Huijsen. Para los blancos, la posibilidad de incorporar a un atacante muy cotizado y adelantarse al Barcelona. La relación ya existe y la negociación avanza. Ahora falta convertir esa sintonía en un acuerdo definitivo, algo que se espera que suceda en las próximas semanas. Enero es el mes clave.