La claves del ‘nuevo’ Valverde: una profunda reflexión, Mourinho y el brazalete

«Es otro Valverde. El brazalete y Mourinho lo han conseguido». En el Real Madrid explican así la transformación de un futbolista que decidió la victoria contra el AEK en Atenas y que ha encontrado una manera diferente de afrontar su responsabilidad. La confianza del entrenador, el peso de la capitanía y una reflexión personal después de lo vivido la temporada pasada ayudan a entender el cambio. El uruguayo ha recuperado protagonismo, acepta los desafíos del entrenador y vuelve a transmitir la sensación de que puede construir una trayectoria de leyenda en el club.

El gol del minuto 92 puso una imagen al momento que atraviesa. El Real Madrid necesitaba una solución y Valverde la encontró con un disparo desde fuera del área que convirtió el empate en un triunfo por 2-3. Su aparición mantuvo el pleno europeo y resolvió una noche en la que los blancos tuvieron que remontar dos veces.

Pero dentro del club ven algo más que un golpeo extraordinario. La satisfacción tiene que ver con su actitud, con la manera de asumir el mando y con una madurez que consideran fundamental para explicar su respuesta. El gol fue la consecuencia más visible de un proceso que venía de antes.

Pensar para cambiar el camino

La temporada pasada obligó a Valverde a detenerse. En el Real Madrid entienden que las dificultades que atravesó tuvieron un efecto sobre su manera de interpretar el fútbol y su posición dentro del equipo. Necesitaba revisar cosas y encontrar una dirección.

«Ha madurado. Lo que ocurrió la temporada pasada le obligó a pensar en sí mismo, en su camino y en dar un viraje», explican desde el vestuario. Esa reflexión forma parte del crecimiento que ahora reconocen en él. La respuesta empieza en cómo afronta cada responsabilidad.

El uruguayo tiene unas condiciones físicas y futbolísticas que nunca han pasado inadvertidas. El reto consiste en sostenerlas con equilibrio, continuidad y una disposición que permita al entrenador recurrir a él en distintos escenarios. En esa parcela, el club aprecia un avance.

La confianza de Mourinho

Mourinho ha tenido un papel importante. El portugués le ha dado confianza y ha encontrado en Valverde un futbolista capaz de aportar intensidad, recorrido y soluciones. Su relación se ha convertido en uno de los apoyos de esta nueva etapa.

La banda derecha resume buena parte del debate. En el Real Madrid consideran que Fede tiene condiciones para convertirse en el mejor lateral derecho del mundo si se propone desarrollar todo su potencial desde ahí. Ven una posición en la que su velocidad, su potencia y su capacidad para abarcar metros pueden marcar diferencias.

El desafío exige compromiso con las tareas del puesto y voluntad para asumirlas. Su recorrido también le permite jugar por delante y ofrecer variantes durante los partidos. Mourinho dispone de un futbolista que puede cambiar la respuesta del equipo sin necesidad de abandonar el campo.

El brazalete también transforma

La capitanía añade otra dimensión. Llevar el brazalete supone representar al grupo y responder cuando el encuentro empieza a torcerse. En el club creen que esa responsabilidad está ayudando a Valverde a crecer.

Atenas ofreció un ejemplo. El uruguayo salió desde el banquillo y acabó decidiendo con una acción que devolvió al Real Madrid tres puntos cuando el empate parecía cercano. Encontró la forma de influir en una noche incómoda y de convertir su energía en una solución.

El camino hacia la leyenda exige mucho más que un partido, pero el Real Madrid reconoce en Fede condiciones para recorrerlo. Lo que más ilusiona ahora es la forma en que está levantando su situación. Hay confianza del entrenador, responsabilidad de capitán y una decisión personal de avanzar. El gol de Grecia lleva la firma de ese otro Valverde que empiezan a celebrar dentro del club.