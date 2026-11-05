La comentada reacción de Alcaraz al enterarse del nuevo papel de Rafa Nadal en el Real Madrid: «Una locura»

Carlos Alcaraz también ha opinado desde el Masters 1000 de París sobre una de las noticias de la semana y el mes: la incorporación de Rafa Nadal a la Junta Directiva del Real Madrid. El tenista murciano quiso valorar de forma positiva la incorporación del mejor deportista español de la historia al conjunto blanco, que tendrá que ser ratificada en la próxima Asamblea que se celebrará el 21 de noviembre.

Rafa Nadal entra en la Junta Directiva de Florentino Pérez en el Real Madrid y esta noticia causó un gran estruendo en el mundo del deporte a primera hora de la tarde del miércoles 4 de noviembre. «Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda», escribió el mejor tenista de la historia de España, dejando clara una misión: aprender.

Rafa Nadal, que aún no cumple los requisitos para presentarse a la presidencia ni los cumplirá en las elecciones de dentro de cuatro años, llega a la Junta Directiva del Real Madrid con el objetivo de aprender, aportar y, quién sabe, si en un futuro puede ser el sucesor de Florentino Pérez, el mejor presidente de la historia del club junto con Bernabéu y el mejor dirigente de la historia moderna del fútbol.

Carlos Alcaraz sobre Nadal en el Real Madrid

Carlos Alcaraz celebró esta noticia en rueda de prensa después de vencer a Alex Michelsen en su estreno en el Masters 1000 de París. «Es una locura, la verdad. Ahora bien, cuando lo he visto, me he alegrado; me alegra muchísimo por él. Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida, es un gran apasionado del fútbol, un gran apasionado del Real Madrid», afirmó el tenista murciano, que también es un devoto madridista.

«Yo creo que Florentino Pérez haya contado con él para que esté en la directiva es bueno, algo increíble. Yo le deseo todo lo mejor a Rafa, que es lo que se merece. Espero poder verlo cuando vaya a ver al Real Madrid», dijo Carlos Alcaraz sobre la noticia del miércoles tras ganar en su debut en el Masters 1000 de París, donde este jueves se enfrentará a Berrettini en octavos de final.