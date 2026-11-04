Mourinho presume de plantilla: «Muchos entrenadores me deben mirar con envidia sana»

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid contra el AEK en Atenas, un triunfo que permite al conjunto blanco asegurar su presencia en el playoff de la Champions y seguir aspirando a terminar entre los ocho primeros. El entrenador portugués celebró la ambición de sus jugadores, que buscaron la victoria hasta el final, y reconoció que el penalti señalado a favor de su equipo fue discutible. También explicó el cambio de Vinicius, elogió la calidad de su plantilla y tuvo unas palabras para Rafa Nadal.

Mourinho no escondió su satisfacción por el triunfo conseguido en un encuentro en el que el Real Madrid tuvo que superar numerosas dificultades. El técnico destacó especialmente la ambición de sus futbolistas, que no se conformaron con el empate cuando el marcador reflejaba un 2-2. «Hemos luchado para eso. Con el resultado 2-2, no lo hemos aceptado. Sería siempre un resultado aceptable, tendríamos 10 puntos, pero hemos arriesgado, queríamos más y hemos cogido los puntos», explicó.

El portugués también puso en valor la importancia del resultado para las aspiraciones europeas del conjunto blanco. «Estamos clasificados para los playoffs y ahora buscaremos los puntos para meternos en el top 8», aseguró Mourinho, que quiere evitar la eliminatoria adicional que tendrían que disputar los equipos que no consigan acceder directamente a los octavos de final.

El entrenador madridista dedicó numerosos elogios al AEK, al que consideró uno de los principales responsables de las dificultades que encontró su equipo. Mourinho rechazó que el partido se complicara únicamente por los errores del Real Madrid y destacó el nivel mostrado por el conjunto griego. «La tendencia es decir que el equipo más fuerte no ha empezado bien, pero el AEK ha estado fantástico, jugaron por encima de sus capacidades. Han hecho su mejor partido, con gran intensidad, han ganado duelos, han transitado con peligro siempre», señaló.

Mourinho insistió en que el rival nunca renunció a buscar la victoria, incluso después de que el Real Madrid consiguiera igualar el encuentro. «Con el 2-2 no hemos visto a un equipo defender, han querido ganar, han hecho un grandísimo partido», añadió.

El portugués volvió a destacar el rendimiento del AEK cuando fue preguntado por su valoración general del encuentro. «Estoy muy satisfecho, obviamente que sí. Hemos jugado contra un equipo muy fuerte que ha jugado mejor que nunca. En todos los partidos que hemos analizado nunca había jugado así. Han estado extraordinarios», reconoció.

Mourinho considera que la exigencia del conjunto griego impidió que el Real Madrid pudiera completar un partido más cómodo, aunque valoró la capacidad de sus futbolistas para mantenerse siempre con opciones de ganar. «Ellos son los responsables de no haber hecho el partido perfecto. Dentro de la dificultad hemos estado siempre dentro del partido. Con el partido roto, dos equipos que querían ganar, ganó el que más calidad individual tenía con un fantástico gol», explicó.

Uno de los movimientos que realizó Mourinho durante el encuentro fue la entrada de Fede Valverde, al que pidió aprovechar los espacios que estaban apareciendo en los últimos minutos. El portugués explicó que el desarrollo del partido favorecía las características del uruguayo. «El partido estaba roto y a un jugador fresco como Fede le dije que atacara espacios y llegara a zonas de peligro», comentó.

El cambio de Vinicius también fue uno de los asuntos que abordó el entrenador madridista. Mourinho descartó que su sustitución estuviera relacionada con alguna actitud del brasileño y aseguró que respondió exclusivamente a una decisión táctica. «Bien, ha hecho buen partido. He preferido dar frescura haciendo dos cambios en la banda, he querido meter frescura. Vini ha hecho un partido muy aceptable. No ha provocado nada», explicó.

El técnico también valoró la polivalencia de Diomande, al que considera una alternativa importante para ocupar cualquiera de las dos bandas. «Diomande puede jugar en ambas bandas y para eso vino. Le da igual jugar por la derecha o por la izquierda. Hizo un partido muy aceptable. No extraordinario, pero como el equipo», señaló.

Mourinho reconoció que el marcador y la cercanía del próximo compromiso contra el Valencia condicionaron sus decisiones durante la segunda mitad. «A la hora de cambiar en un partido con un resultado incógnita tengo que pensar en el marcador. Si pienso en el Valencia un poquito tengo que hacer cambios pensando en ese encuentro», añadió.

El entrenador también fue preguntado por Endrick y por las dificultades que supone gestionar una plantilla con tantos futbolistas de calidad. Mourinho reconoció que le gustaría dar más oportunidades a todos sus jugadores, aunque destacó que la competencia interna es una de las grandes fortalezas del equipo. «Me da rabia todos los que no están jugando porque todos se lo merecen. Hoy con Militao hemos arriesgado un poquito que jugara de titular. Tuvo un inicio más difícil, pero después se estabilizó», explicó.

El portugués destacó especialmente las cualidades de Endrick y su capacidad para generar problemas a las defensas rivales. «Endrick tiene esa capacidad, que es dramático para un lateral, ya que es muy complicado pararlo. Hay muchos entrenadores que me deben mirar con sana envidia porque no tengo problemas, tengo muchas opciones», aseguró.

Mourinho considera que el Real Madrid cuenta con recursos suficientes para competir por todos los objetivos, siempre que sus futbolistas mantengan el compromiso colectivo por encima de los intereses individuales. «Tengo una plantilla de muchísima calidad y mientras ellos quieran trabajar sólo para el equipo olvidándose de situaciones personales la plantilla es muy fuerte. Hoy estamos clasificados y ahora se trata de no jugar el playoff para ahorrar dos partidos», afirmó.

El entrenador madridista también puso en valor la capacidad de reacción de su equipo y reconoció que las victorias conseguidas en los últimos minutos tienen un sabor especial. «Hemos ganado en el último minuto en el primer partido de la temporada. Prefiero ganar fácil como en Santander, pero ganar así te da una sensación fantástica», explicó.

Mourinho rechazó que el triunfo pudiera explicarse únicamente por la fortuna y destacó el carácter de sus jugadores para buscar la victoria hasta el final. «Siempre está la sensación de suerte, pero esto cuando pasa en contra del partido, donde sólo nosotros podíamos ganar, meto a Espí, nosotros también los tenemos en el sitio a la hora de hacerlo. Los jugadores tienen coraje. Carreras y Brahim fueron importantes», señaló antes de volver a elogiar el nivel de su plantilla. «Tengo mucha suerte de tener una plantilla de esta calidad con jugadores de esta calidad», añadió.

El portugués también dedicó unas palabras de elogio a uno de sus centrocampistas, al que considera un futbolista irrepetible por su capacidad de trabajo y su calidad. «Desde que le veo siempre está bien. Es un jugador único. No hay en el mundo del fútbol un jugador en el centro del campo como él. Hasta cuando no hace un partido de abrir la boca siempre tiene trabajo, ambición y calidad. Es extraordinario. Tengo mucha suerte», aseguró.

La polémica arbitral fue otro de los asuntos que abordó Mourinho, que reconoció que el penalti señalado a favor del Real Madrid en Santander era una acción discutible. El técnico portugués admitió que no le habría gustado que una decisión similar perjudicara a su equipo, aunque consideró que el resultado no dependió de esa jugada. «Si no tenemos ese penalti ganamos igual, no estamos hablando de otros partidos donde cosas que pasaron sí tienen influencia. Es un penaltito, lo confieso», afirmó.

Mourinho también defendió que el árbitro señaló la pena máxima convencido de su decisión, pero volvió a reconocer que la acción podía generar dudas. «El árbitro lo pita pensando cien por cien que es penalti, pero si me lo pita en contra no estoy contento», explicó, antes de recordar las ocasiones que tuvo su equipo durante el encuentro. «Pudimos meter cinco», añadió.

Otro de los protagonistas de la rueda de prensa fue Rafa Nadal, cuya vinculación con el Real Madrid fue recibida con entusiasmo por Mourinho. El portugués destacó el madridismo del extenista y se mostró orgulloso de poder contar con una figura de su dimensión en el club. «Chapó al Real Madrid y a Rafa Nadal. Es un gran madridista y para ser de la junta directiva del Real Madrid hay que ser un gran madridista. Como entrenador del Real Madrid siento un orgullo muy grande tener a Rafa con nosotros», aseguró.

El entrenador también quiso mandar un mensaje a los seguidores de otros equipos que admiran al extenista español. «Espero que aficionados de otros clubes que aman a Rafa no dejen de amarlo», comentó.

Mourinho también recurrió al humor cuando fue preguntado por la mano que emplea con Vinicius: «Hasta ahora 80% con la derecha y 20% con la izquierda», respondió el portugués.

Por último, el técnico volvió a hacer referencia a la exigencia del calendario y a la necesidad de realizar rotaciones para afrontar los próximos compromisos. Mourinho confirmó que el equipo volverá a presentar numerosas novedades en el siguiente encuentro contra el Valencia. «De domingo a hoy cambiamos a cinco jugadores y el sábado cambiaremos otros cuatro o cinco. Es muy duro hacerlo sólo con tan pocos días, pero ya está», concluyó.