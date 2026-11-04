La Asamblea del Real Madrid se celebrará el 21-N y los socios ratificarán a Nadal como directivo

Rafael Nadal da un paso hacia la Junta Directiva del Real Madrid. El club ha convocado para el sábado 21 de noviembre una Asamblea General Extraordinaria en la que los socios representantes deberán ratificar su nombramiento como miembro del órgano de gobierno, de acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos Sociales. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad por la Junta y será sometida a votación después de la Asamblea Ordinaria, dedicada a las cuentas, el presupuesto y las cuotas sociales.

La incorporación del ex tenista será el único punto del orden del día de la sesión extraordinaria. El anuncio sitúa a Nadal como el gran protagonista de una jornada institucional en la que el Real Madrid también rendirá cuentas del ejercicio anterior y presentará sus previsiones para la temporada en curso.

La ratificación queda, por tanto, en manos de los socios representantes. El acuerdo de la Junta supone el paso previo a una votación que deberá completar el procedimiento previsto por los estatutos de la entidad.

Las cuentas y el presupuesto, a examen

Las asambleas se celebrarán en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, con participación presencial y telemática. Están convocados los socios representantes correspondientes al periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2028.

La Asamblea Ordinaria comenzará a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda, si fuera necesario. Tras el informe del presidente, los asistentes examinarán las cuentas del ejercicio 2025-2026 y el presupuesto consolidado de ingresos y gastos de la temporada 2026-2027.

También se someterá a aprobación la propuesta de cuotas para el curso 2027/2028. La base imponible planteada es de 156,79 euros para adultos, 78,33 euros para la cuota reducida y 53,66 euros para los socios de entre 11 y 14 años, cantidades a las que se añadirá el IVA correspondiente. Los menores de 11 años y los socios con 50 años de antigüedad estarán exentos.

Después del turno de ruegos y preguntas llegará la Asamblea Extraordinaria. Será entonces cuando el Real Madrid someta a sus representantes la ratificación de Nadal como miembro de la Junta Directiva.