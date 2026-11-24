Pepa Millán retrata a Bildu: «Su política de vivienda consistía hasta hace poco en volar las casas cuartel de la Guardia Civil»
"Nosotros no vamos a entrar en ninguna discusión con el representante", ha dicho
La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha retratado de forma contundente al portavoz de Bildu, Oskar Matute. Millán ha asegurado que Bildu «representa una organización cuya política de vivienda hasta hace poco era volar las casas cuartel de la Guardia Civil» y que por eso no iba a mediar palabra con él.
Así se ha referido para negar cualquier tipo de «discusión» con Matute en respuesta al debate de vivienda. «Nosotros no vamos a entrar en ninguna discusión con el representante», ha dicho.
A continuación, Millán ha respondido a los demás portavoces. «Al resto, señor López parece que no han estado estos últimos años gobernando. ¿Quién está en La Moncloa? Aquí podía haber estado perfectamente su compañera la portavoz del PSOE debatiendo con nosotros y no está porque tuvo que dimitir porque se comprobó que los buitres son ustedes», la ha respondido al PSOE.
«Y al resto me gustaría preguntarles quiénes son quien los que celebran la entrada masiva de mano de obra barata a España», ha concluido.