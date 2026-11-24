Juan Gonzalo Ospina ha sido recibido por el rey Felipe de los Belgas como nuevo embajador de Colombia en un acto que relanza la política internacional del país sudamericano en Europa. Bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella, el Gobierno colombiano busca recuperar la interlocución diplomática y la confianza institucional con la Unión Europea y la OTAN, cuya primera acción será la visita de una delegación del Parlamento Europeo a Colombia en diciembre.

El anterior Gobierno colombiano estuvo marcado por el distanciamiento político con Europa; el nuevo Ejecutivo busca restablecer esa confianza perdida con sus socios europeos a través de una agenda articulada en siete ejes: asuntos políticos, comercio e inversión, posconflicto, medioambiente, agenda digital, Parlamento Europeo y defensa.

Al frente de esta misión se encuentra Juan Gonzalo Ospina, jurista con quince años de trayectoria en el ámbito del derecho penal, económico y de extradiciones, además de una década al frente de su propia firma y experiencia institucional en la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Su papel será clave, ya que su perfil negociador resultará determinante en los próximos meses para consolidar el lema que marca esta nueva etapa en la capital europea: «más presencia, más diálogo y más cooperación».

A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid y diputado quinto de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, desde donde ha promovido iniciativas relacionadas con el fortalecimiento institucional, la modernización y la formación jurídica. Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Internacional de la Cátedra Google, recibido en 2014 por sus investigaciones en protección de datos y entorno digital, y distintas distinciones en el ámbito jurídico español.

Objetivo de Ospina en Europa

Del 20 al 22 de diciembre, la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina (DAND) del Parlamento Europeo visitará Colombia. La misión, impulsada por Ospina junto al presidente de la delegación, Robert Biedroń, y eurodiputados como Sebastian Kruis y Davor Ivo Stier, centrará su agenda en la lucha contra el crimen organizado transnacional, la cooperación judicial, policial y el fomento de la inversión birregional.

Por otra parte, el embajador ya inició contactos al más alto nivel en materia económica y defensa para proyectar la estabilidad institucional y la seguridad jurídica de Colombia como garantías para el capital extranjero.