El Ministerio de Seguridad del Estado de China ha anunciado este lunes la condena de muerte a un funcionario identificado solo por su apellido, Ma. Lo han declarado responsable de vender más de un centenar de informes secretos a servicios de espionaje extranjeros, una traición por la que cobró más de un millón de yuanes (unos 122.000 euros). Las autoridades chinas no han querido detallar en qué país ocurrió el caso, si el trabajador estaba en una embajada o un consulado, ni si la pena ya se ha ejecutado.

La trama empezó con una amistad aparentemente inocente en el extranjero. Un hombre llamado Kailin quería aprender chino mandarín y Ma, que trabajaba en una oficina diplomática de Pekín fuera del país, se ofreció a darle clases particulares. Las quedadas se hicieron habituales y, poco a poco, Kailin se fue ganando su confianza. Con el paso del tiempo, las charlas dejaron de centrarse en el idioma para girar hacia la actualidad internacional y, más adelante, hacia detalles del trabajo del funcionario.

Kailin empezó a hacer preguntas sobre los compañeros de Ma y cómo funcionaba la oficina. El funcionario cayó en la trampa y terminó entregando una agenda con teléfonos de sus compañeros. Según el relato oficial, Kailin era en realidad un espía extranjero que usó las clases como excusa. Al verlo atrapado, le presentó a otro agente llamado Tang Zheng, quien le amenazó con delatarlo ante su Gobierno si no colaboraba. Ma cedió al chantaje, firmó un acuerdo, aceptó un sueldo mensual y recibió un ordenador para enviar archivos.

El robo siguió incluso cuando Ma volvió a China y trabajaba en un ministerio en Pekín. De día buscaba papeles reservados y de noche los enviaba por las webs ocultas que le habían proporcionado. En total filtró más de 100 informes confidenciales y secretos.

Guerra de espías con Estados Unidos

Este anuncio llega en un momento de máxima tensión entre China y Estados Unidos por el espionaje mutuo. Mientras Pekín denuncia que otros países intentan captar a sus trabajadores, Washington investiga una posible infiltración china en Nvidia, el gigante estadounidense de los chips para inteligencia artificial.

El escándalo ha sacudido al sector tecnológico y ha provocado la dimisión de su jefe, Jensen Huang, tras salir a la luz su relación extramatrimonial con Alice Huang. Esta mujer es exdirectiva de Megaspeed, una firma investigada por el posible desvío ilegal de chips avanzados a China. Según The New York Times, ella mantuvo contacto durante más de un año con un agente chino mientras veía al directivo, por lo que Estados Unidos sospecha que fue usada para robar secretos tecnológicos.