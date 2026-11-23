El Partido Popular ha reaccionado este lunes a la publicación del barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que preside José Félix Tezanos. Los populares afirman que hoy «ha salido el último CIS de Tezanos», asegurando que Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a las elecciones del 29-N y favorito en la mayoría de encuestas, «le va a despedir en cuanto llegue a Moncloa». Además, han incidido en que el de Tezanos, militante del PSOE desde 1973, es «uno de los ceses que más ganas» tienen de firmar.

A través de la red social X y con un escueto comunicado, el Partido Popular se ha burlado de los resultados del último CIS de Tezanos, en los que el PSOE de Pedro Sánchez superaría en 9,7 puntos al PP, que, además, no quedaría ni cerca de lograr la mayoría absoluta con Vox. «Hoy ha salido el último CIS de Tezanos. Y será el último porque Feijóo le va a despedir en cuanto llegue a Moncloa. Uno de los ceses que más ganas tenemos de firmar», han escrito, junto a un emoticono.

Hoy ha salido el último CIS de Tezanos. Y será el último porque Feijóo le va a despedir en cuanto llegue a Moncloa. Uno de los ceses que más ganas tenemos de firmar 🤤🤤 — Partido Popular (@ppopular) November 23, 2026

Fuentes del PP subrayan que «hay encuestas que sirven para conocer lo que piensan los españoles y otras que están diseñadas para tranquilizar a quien las encarga», en referencia a Tezanos. Sobre el director del CIS, los populares repiten que «será uno de los primeros cargos que Feijóo destituirá cuando sea presidente del Gobierno» y que, por tanto, «este será su último CIS si el PP gobierna a partir del domingo».

«Hay que reconocerle a Tezanos que esta vez se ha quedado corto. Si por Sánchez fuera, la ventaja del PSOE sería de veinte, treinta o cincuenta puntos», resaltan las mismas fuentes, que también tiran de ironía, ya que «puestos a hacer ficción demoscópica, que no quede por falta de imaginación».

Desde el PP se preguntan «cómo puede haber remontada si Tezanos da al PSOE una ventaja de diez puntos» y, en esta línea, añaden que «la campaña de la remontada del PSOE desmiente al propio CIS».

«Lo verdaderamente preocupante no es que Tezanos vuelva a publicar una encuesta que es una malversación. Lo preocupante es que Sánchez esté tan desesperado que necesite recurrir a estos artificios para intentar fabricar una realidad electoral que nadie se cree: ni su propio partido, ni su propio Gobierno, ni sus socios ni nadie que no sea Sánchez o Begoña Gómez», completan desde el PP, donde dejan claro que «el 29N no votarán las encuestas de Tezanos» sino que «votarán los españoles». «Y parece que eso es precisamente lo que más preocupa a Pedro Sánchez».