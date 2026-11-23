Felipe González tira de ironía para acusar a Bono de apoyar a Sánchez en beneficio propio: «Sé que lo hace pro bono»
El ex presidente del Gobierno responde a José Bono tras instarle a votar a Pedro Sánchez
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Felipe González, ex presidente del Gobierno, ha respondido a las declaraciones de José Bono, en las que el ex ministro socialista le pedía que reconsiderara la decisión de votar en blanco en las elecciones generales del 29-N, diciéndole que no hiciera «el tonto» y que él le debe «mucho más» al PSOE que el PSOE a él. González ha tirado de ironía y, jugando con las palabras, ha deslizado que Bono está ayudando a Pedro Sánchez en campaña «pro bono».
La expresión pro bono procede del latín y significa «por el bien público». Principalmente utilizada en el ámbito jurídico, se refiere a servicios profesionales presentados voluntariamente y de forma gratuita en beneficio de personas, organizaciones o causas de interés social, en este caso por parte de José Bono al PSOE.
González ha dicho que no ha hablado con José Bono tras unas declaraciones que define como «maravillosas», ya que «lo hace pro bono». Así ha ironizado el ex presidente del Gobierno las declaraciones del ex dirigente socialista, que entró en campaña el sábado con unas palabras en las que trataba de retratarle.
«Yo ya he votado», ha añadido González este lunes, dejando claro además que «el voto es secreto». Por último, ha dejado un recado, al asegurar que él es «una persona seria, no como otros».
José Bono, en una entrevista en La Sexta, aseguró que «a Felipe González le votaron millones de españoles en 1982 no por él, que no le conocían, sino por el PSOE» y que, por tanto, le «debe mucho más al PSOE de lo que el PSOE le debe a él».
Las palabras de Bono
Estas declaraciones, en entrevista grabada, llevaron al propio Bono a hacer un adelanto en su intervención en el mitin del PSOE en Alcázar de San Juan, el sábado. «Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto», dijo José Bono, ex presidente de Castilla-La Mancha y ex ministro de Defensa con Zapatero, pidiéndole que votara a Pedro Sánchez. «El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE», le dijo, adelantando que era una de las preguntas de la charla en TV.
«Que nosotros te queremos, que nosotros te admiramos, que nosotros estamos esperando que, oye, cuando ya se tienen ciertos años, yo tengo 76, algunos días se te va el tiro», sugirió Bono, refiriéndose de nuevo a Felipe González. «Pues si se te ha ido, recupéralo, porque el PSOE te debe mucho, mucho a ti. Pero tú más al PSOE», añadió.