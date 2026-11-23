Uno de los principales errores que cometen los trabajadores cuando piden una pensión por incapacidad permanente es dar por hecho que determinadas enfermedades están sujetas a una prestación automática. No obstante, el diagnóstico médico no es el único criterio que valida este reconocimiento. Cómo le afecte, sus limitaciones y las exigencias de su profesión también juegan un papel clave.

Por lo que acreditar una enfermedad o lesión no es suficiente, sino que es necesario aportar cómo influye en la capacidad para trabajar. Esta sentencia está amparada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que da luz verde a la compilación normativa de la Ley General de la Seguridad Social. Los artículos 193 y 194 establecen los criterios para conceder la incapacidad permanente y estipular su grado, considerando las limitaciones a la hora de ejercer el oficio.

Esta diferencia juega un papel protagonista, ya que las circunstancias laborales pueden marcar la distinción entre la aprobación o la denegación de una prestación. La ley sentencia que no es igual padecer una dolencia que permite desarrollar una actividad sentado que hacerlo de pie, levantando peso o realizando movimientos costosos con frecuencia. Por este motivo, el fallo no debe centrarse únicamente en la enfermedad en sí, sino también en sus consecuencias y en las condiciones del puesto profesional.

En cuanto a los datos, las cifras oficiales señalan 8.317 nuevas altas de incapacidad permanente en todas sus modalidades durante septiembre de 2026. Además, la edad media para los trabajadores por cuenta ajena es de 53 años, por 56 en autónomos. La incapacidad permanente total, tanto en la del 55% como en la del 75% de la base reguladora, cuenta con el 71,64% del total de las altas. Teniendo esto en cuenta, el abogado Sebastián Ramírez ha puesto el foco en dos afecciones muy habituales.

Las dos patologías que conllevan la incapacidad

El abogado laboralista Sebastián Ramírez, conocido en redes sociales por su perfil Leyes con Sebas, donde comparte información sobre todo tipo de aspectos laborales, señala dos dolencias que dan derecho a solicitar una pensión por incapacidad permanente: «Las hernias discales dan derecho a una pensión por incapacidad permanente y también los problemas lumbares que afectan a muchísima gente».

Sin embargo, conviene conocer su letra pequeña, ya que, muchas veces, las condiciones laborales prevalecen sobre la propia enfermedad. «Y es que los problemas que afectan a la movilidad dan derecho a una pensión por incapacidad permanente cuando realmente no te dejan ir a trabajar o no te permiten moverte con total libertad», añadió Ramírez.

De este modo, la normal realización de las actividades laborales se ve perjudicada por estos trastornos físicos. «Una persona que tiene una hernia discal o unos problemas lumbares es la única que puede llegar a entender cómo esa dolencia le afecta a su vida diaria, desde levantarse de la cama, ir a caminar, ir a su puesto de trabajo, ir a cocinar o hacer la compra», aseguró.

Los casos que dan derecho a una pensión

El letrado afirma que la aprobación de la pensión trasciende al proceso médico y hace referencia a la importancia de la vía judicial, que en la mayoría de los casos es crucial. «En esos casos, evidentemente, no puedes trabajar. Para ello está pensada la figura de la pensión por incapacidad permanente, que la Seguridad Social suele rechazar, pero que la Justicia, mediante un juez y con los informes y todo bien acreditado, acaba reconociendo al trabajador», señaló.

Por último, Ramírez ensalza la trascendencia de su gremio y, a la vez, de preparar bien cada caso con toda la documentación bien argumentada: «Por eso, es muy importante ir siempre bien asesorado por un abogado, con un letrado o con alguien que sepa del tema y te pueda ayudar».