Miguel Ríos, cantante español de 82 años: «Los locutores se iban a Madrid y tenían que cambiar el acento, yo estaba contento de no tener acento porque ser andaluz no era lo que es hoy»
El cantante de rock ha reflexionado sobre los estigmas sufridos a lo largo de la historia por los andaluces en cuanto a su acento
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Cuando pensamos en rock español, es inevitable que se nos venga a la cabeza el famoso ‘Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll’. Pero a Miguel Ríos no solo se le conoce por su música, sino por su presencia en la esfera pública. A lo largo de su carrera, ha ofrecido todo tipo de declaraciones sobre su oficio y su vida personal con un posicionamiento político y social constante en defensa de la democracia, los servicios públicos y el pacifismo. En la última entrevista que ha concedido a Radio Televisión Española, ha repasado ciertos episodios de su vida.
‘Bienvenidos’ a la vida de Miguel Ríos
Como comentábamos antes, el rockero andaluz siempre ha sido vehemente a la hora de posicionarse políticamente porque ve importante aprovechar el altavoz que tiene, tal y como demuestra en alguna de sus canciones reivindicativas. Nacido en el seno de una familia humilde y criado con cinco hermanas, el artista remarca la importancia que ha tenido siempre la familia; incluso valora todo lo que han hecho por él.
En relación a su vida adolescente, Miguel Ríos tuvo que abandonar su Granada natal para buscarse un hueco en el panorama musical. Y vaya si lo encontró. Aunque también es cierto que no lo fácil, pues tuvo que hacer frente a situaciones complicadas al dejar atrás su Andalucía.
‘Con mucho acento’
De hecho, en la propia entrevista reflexionaba acerca de la discriminación que sufrían muchos andaluces que se vieron obligados a emigrar. El objeto de análisis en este caso fue el acento: «Los locutores se iban a Madrid y tenían que cambiar el acento. Yo estaba contento de no tener acento porque ser andaluz no era lo que es hoy», explicaba el cantante.
Históricamente, numerosos periodistas y locutores en España han tenido que modificar o ‘neutralizar’ su acento para cumplicar con las exigencias del mercado audiovisual. Varios profesionales de los medios han hablado públicamente sobre esta imposición, como fue el caso de Jesús Quintero, donde se presentó a unas oposiciones para Radio Nacional de España y le obligaron a eliminar su acento natal, tal y como contaba su hija Lola Quintero: «Quisieron robarle el acento».
Afortunadamente, Miguel reivindicaba el cambio ocurrido en cuanto a este tema: «Hoy es mucho más. Tenemos una consideración y nos hemos empoderado. Hemos empoderado el andalucismo».