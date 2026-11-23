Cuando pensamos en rock español, es inevitable que se nos venga a la cabeza el famoso ‘Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll’. Pero a Miguel Ríos no solo se le conoce por su música, sino por su presencia en la esfera pública. A lo largo de su carrera, ha ofrecido todo tipo de declaraciones sobre su oficio y su vida personal con un posicionamiento político y social constante en defensa de la democracia, los servicios públicos y el pacifismo. En la última entrevista que ha concedido a Radio Televisión Española, ha repasado ciertos episodios de su vida.

‘Bienvenidos’ a la vida de Miguel Ríos

Como comentábamos antes, el rockero andaluz siempre ha sido vehemente a la hora de posicionarse políticamente porque ve importante aprovechar el altavoz que tiene, tal y como demuestra en alguna de sus canciones reivindicativas. Nacido en el seno de una familia humilde y criado con cinco hermanas, el artista remarca la importancia que ha tenido siempre la familia; incluso valora todo lo que han hecho por él.

En relación a su vida adolescente, Miguel Ríos tuvo que abandonar su Granada natal para buscarse un hueco en el panorama musical. Y vaya si lo encontró. Aunque también es cierto que no lo fácil, pues tuvo que hacer frente a situaciones complicadas al dejar atrás su Andalucía.

‘Con mucho acento’

De hecho, en la propia entrevista reflexionaba acerca de la discriminación que sufrían muchos andaluces que se vieron obligados a emigrar. El objeto de análisis en este caso fue el acento: «Los locutores se iban a Madrid y tenían que cambiar el acento. Yo estaba contento de no tener acento porque ser andaluz no era lo que es hoy», explicaba el cantante.

Históricamente, numerosos periodistas y locutores en España han tenido que modificar o ‘neutralizar’ su acento para cumplicar con las exigencias del mercado audiovisual. Varios profesionales de los medios han hablado públicamente sobre esta imposición, como fue el caso de Jesús Quintero, donde se presentó a unas oposiciones para Radio Nacional de España y le obligaron a eliminar su acento natal, tal y como contaba su hija Lola Quintero: «Quisieron robarle el acento».

Afortunadamente, Miguel reivindicaba el cambio ocurrido en cuanto a este tema: «Hoy es mucho más. Tenemos una consideración y nos hemos empoderado. Hemos empoderado el andalucismo».