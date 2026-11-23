La actualidad política este lunes 23 de noviembre pasa por el regreso del candidato socialista para las elecciones de este próximo domingo, Pedro Sánchez, a Andalucía para protagonizar un mitin en Córdoba que será el segundo acto de campaña electoral que realiza en esta comunidad tras abrir en Sevilla el pasado día 12.

El acto se celebrará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) a partir de las 19:00 horas, y en él está previsto que intervengan también la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, y la secretaria general del PSOE cordobés y cabeza de lista al Senado por esta provincia, Rafi Crespín, según han informado desde el partido.

Por otro lado, pasado ya el ecuador de la campaña electoral, el PSOE de Pedro Sánchez sigue recortando distancias con los populares de Alberto Núñez Feijóo. Pese a todo, el PP todavía mantiene una distancia de 4,4 puntos y 17 escaños. Además, la suma de escaños entre PP y Vox otorgaría a los partidos de derecha una cómoda mayoría absoluta, con un total de 194 escaños.

El tracking diario de DATA10 para OKDIARIO proyecta un notable aumento de la participación, que sube un total de 6 décimas con respecto a los datos de ayer. En total, se estima una participación del 73,2%, muy por encima del 66,6% que se registró hace tres años en las elecciones generales de 2023.