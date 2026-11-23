Última hora en directo de la actualidad política en España: elecciones generales del 29-N y campaña electoral hoy en vivo
La actualidad política este lunes 23 de noviembre pasa por el regreso del candidato socialista para las elecciones de este próximo domingo, Pedro Sánchez, a Andalucía para protagonizar un mitin en Córdoba que será el segundo acto de campaña electoral que realiza en esta comunidad tras abrir en Sevilla el pasado día 12.
El acto se celebrará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) a partir de las 19:00 horas, y en él está previsto que intervengan también la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, y la secretaria general del PSOE cordobés y cabeza de lista al Senado por esta provincia, Rafi Crespín, según han informado desde el partido.
Por otro lado, pasado ya el ecuador de la campaña electoral, el PSOE de Pedro Sánchez sigue recortando distancias con los populares de Alberto Núñez Feijóo. Pese a todo, el PP todavía mantiene una distancia de 4,4 puntos y 17 escaños. Además, la suma de escaños entre PP y Vox otorgaría a los partidos de derecha una cómoda mayoría absoluta, con un total de 194 escaños.
El tracking diario de DATA10 para OKDIARIO proyecta un notable aumento de la participación, que sube un total de 6 décimas con respecto a los datos de ayer. En total, se estima una participación del 73,2%, muy por encima del 66,6% que se registró hace tres años en las elecciones generales de 2023.
Robles entra en campaña en redes para defender los derechos de las mujeres y bromea con Sánchez: «Menudo pájaro»
La ministra de Defensa y ‘número dos’ del PSOE por la lista de Madrid en las elecciones generales, Margarita Robles, ha entrado en campaña en redes sociales con un vídeo en el que defiende los derechos de las mujeres conseguidos con gobiernos progresistas y ha bromeado con el término ‘pájara’ que utilizó el presidente Pedro Sánchez en una conversación privada con el exministro José Luis Ábalos. «La verdad que está guapo, menudo pájaro», ha ironizado.
En concreto, la referencia a la que hace mención Robles se refiere a una conversación en un chat privado que tuvo lugar en 2020 entre Sánchez y Robles, en el que el jefe del Ejecutivo le llamó «pájara» y aseguraba que ésta «dormía con el uniforme» después de que la ministra se desmarcara de la confrontación contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En el vídeo publicado en la cuenta del PSOE de Madrid, Robles se ha hecho eco de la entrevista de Sánchez en la revista ‘Lecturas’, subrayando que el candidato socialista a la reelección «no conquista a las mujeres con las revistas del corazón», sino que les da derechos.
Sánchez regresa este lunes a Andalucía tras el arranque de campaña en Sevilla para un mitin en Córdoba
El secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno en las próximas elecciones generales, Pedro Sánchez, volverá a Andalucía este lunes, 23 de noviembre, para protagonizar un mitin en Córdoba que será el segundo acto de campaña electoral que realiza en esta comunidad tras abrir en Sevilla el pasado día 12.
El acto se celebrará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) a partir de las 19,00 horas, y en él está previsto que intervengan también la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, y la secretaria general del PSOE cordobés y cabeza de lista al Senado por esta provincia, Rafi Crespín, según han informado desde el partido.
Fue María Jesús Montero quien el pasado lunes informó de la celebración de este mitin en Córdoba en el transcurso de una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que subrayó que el partido en Andalucía está «volcado» y promete «sudar la camiseta» hasta el final de la campaña.
El PP ganaría en Andalucía con 24-26 escaños, PSOE lograría 18-20, Vox de 11-14 y Adelante hasta 5, según CIS andaluz
El PP ganaría las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en Andalucía con una horquilla de 24 a 26 diputados en el Congreso, mientras que el PSOE lograría de 18 a 20 escaños; Vox, entre 11 y 14; Adelante Andalucía podría conseguir hasta cinco diputados, y Frente Amplio uno o ninguno, según la estimación de votos incluida en la encuesta preelectoral que la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha publicado este lunes de cara a dichos comicios.
Se trata de una encuesta elaborada a partir de una muestra de 2.400 entrevistas a andaluces mayores de edad realizadas en dos oleadas de 1.200 cada una, entre los pasados días 21 y 28 de octubre y entre el 5 y 11 de noviembre.
En las anteriores elecciones generales del 23 de julio de 2023, en las que desde Andalucía se eligieron 61 escaños para el Congreso, uno más de los que se elegirán el 29-N, el PP fue la fuerza más votada en la comunidad con el 36,4% de los votos válidos, que se tradujeron en 25 escaños, mientras que el PSOE concentró casi el 33,5% de los sufragios que le permitieron lograr 21 escaños en el Congreso procedentes de provincias andaluzas.
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Sánchez anuncia un nuevo impuesto a ultrarricos que recaudará «2.000 millones» para vivienda, pensiones y crianza
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy un nuevo impuesto a los ultrarricos para promocionar vivienda protegida, blindar las pensiones y una prestación por la crianza de hijos.
Así lo explica el jefe del Ejecutivo en un vídeo que ha publicado en su cuenta de la red X, en el que tira una moneda al aire y dice que si sale cara «pagan los ultrarricos y si sale cruz, también».
En el vídeo se precisa «las fortunas superiores a 100 millones de euros tendrán que pagar por lo que les corresponde», no obstante no explica en qué consistirá el citado impuesto, ni cuál será el porcentaje. Aunque el PSOE sí señala que se les quitarán las bonificaciones y exenciones y que con ello se recaudarán 2.000 millones más.
Un dinero que Pedro Sánchez quiere utilizar para promocionar «vivienda protegida, blindar las pensiones y crear una prestación por crianza de hijo que va a beneficiar a millones de personas, entre otras cosas».