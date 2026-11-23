El Consejo Europeo de Derechos Sociales tiene ya encima de la mesa el caso de una madre con discapacidad de Córdoba a la que el Gobierno reclama que devuelva 25.000 euros cobrados por el ingreso mínimo vital y a la que la Seguridad Social ha enviado una carta en la que le comunica el embargo de la parte proporcional de su vivienda si no devuelve esa deuda.

La ONG ATD Cuarto Mundo ha enviado al Consejo Europeo de Derechos Sociales este caso dentro del proceso judicial que sigue este organismo europeo por una denuncia que presentó esta organización en nombre de miles de afectados por las reclamaciones de devolución del ingreso mínimo que está haciendo el Gobierno y que los deja en una situación más vulnerable que antes de cobrar el ingreso mínimo.

La cuestión no es baladí porque afecta a cientos de miles de perceptores del ingreso mínimo, aunque el Gobierno oculta el dato exacto, que quedan sin ayudas o con la ayuda recortada para pagar la deuda, y con una deuda que no pueden afrontar. De vulnerables a más vulnerables aún.

Es el caso de esta madre de Córdoba, que prefiere mantener el anonimato, que convivía con su hermana, también con discapacidad, en una vivienda heredada de sus padres. En el verano de 2020 le comunicaron que la prestación que cobraba para el cuidado de su hijo —tutelado por la Comunidad de Madrid— iba a dejar de cobrarla y que a cambio recibiría el ingreso mínimo vital.

«La persona beneficiaria no inició una solicitud ordinaria con plena comprensión del régimen jurídico de la nueva prestación, sino que recibió el reconocimiento dentro de un proceso administrativo extraordinario (IMV transitorio) desplegado de oficio (y para incrementar las cifras estadísticas de prestaciones del IMV ante el enorme non take-up de la misma) durante la pandemia», señala ATD Cuarto Mundo en la denuncia al Consejo Europeo de Derechos Humanos —su sentencia es de obligado cumplimiento—.

Pero, posteriormente, cuando la Seguridad Social revisa los expedientes, decide que la madre que no solicitó el ingreso mínimo no tiene derecho a él. «La Administración concluyó que la prestación había sido reconocida indebidamente porque su hijo se encontraba tutelado por la Administración. El IMV se había reconocido en dos procedimientos distintos:

un primer procedimiento, por importe de 10.962 euros, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2023;

un segundo procedimiento, por importe de 6.338 euros, correspondiente al período comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 28 de febrero de 2021.

La persona afectada no había realizado ninguna actuación fraudulenta ni había provocado deliberadamente el reconocimiento de la prestación. La situación derivaba de una concesión administrativa efectuada de oficio y de la interpretación posterior de las circunstancias familiares», explica el escrito.

La madre afectada reclamó, pero no pudo devolver en los tiempos que le requería la Seguridad Social el dinero, puesto que tenía unos ingresos de poco más de 600 euros. Eso derivó en una deuda de unos 17.000 euros que ha derivado en 25.000 por los intereses de demora.

La Seguridad Social le advirtió entonces del embargo de su casa mientras devolvía el dinero de la deuda.

El Gobierno también le impuso un calendario de devolución de la deuda, 245 euros al mes, que le deja con poco más de 400 euros mensuales para vivir.

La situación generada por la Administración y por la propia gestión del ingreso mínimo ha dejado a esta familia más vulnerable que antes. Como señala ATD Cuarto Mundo, «quienes percibieron la prestación de oficio, no conocieron las reglas de la prestación y, dado que fue en medio de la pandemia, no consideraron que no les correspondiera al haber sido dadas por la propia administración». Como en este caso hasta dos años después no fueron revisadas, tras dos prórrogas, desde diciembre de 2020, por lo que acumularon deudas de dos años en caso de no tener los requisitos para ella y haber sido concedidas indebidamente, sin haber mediado por su parte ninguna gestión».

Como en este caso hay muchos en España que sufren las consecuencias de cómo funciona esta prestación. El Gobierno las concedió —sin pedirla— y a posteriori comprobó si tenían derecho a ella. Cuando decidió que no tenía derecho a recibirlo, dos años después, reclama el dinero con intereses y amenazas de embargos.