No lo dice OKDIARIO —lamentamos sinceramente que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pierda la oportunidad de volver a llamarnos buleros—, sino una auditoría externa encargada por su propio departamento en noviembre de 2025 y que confirma que los agresores con orden de alejamiento podían instalar una aplicación capaz de falsear la localización GPS de sus dispositivos. Por si fuera poco, el Tribunal de Cuenta ha detectado «graves deficiencias en la ejecución durante prácticamente toda la vigencia del contrato». Pues bien, el documento deja a la ministra retratada como una embustera, porque se afirma que se han corroborado «vulnerabilidades críticas y altas relacionadas con la posible manipulación por parte de los agresores de determinadas funcionalidades del dispositivo».

Asimismo, el tribunal subraya que las trabajadoras de la Sala Cometa, el centro de control que vigila a víctimas y agresores, ya habían alertado de este riesgo «desde finales de 2024». En realidad, la que sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo era la ministra Redondo, pero sólo encargó la auditoría cuando la polémica la puso contra las cuerdas. Eso sí, en sus comparecencias públicas siempre seguía a pies juntillas la excusa de que todo era un invento de la «fachoesfera», con OKDIARIO entre sus preferidos.

Ya en diciembre de 2024, las operadoras describieron episodios en los que víctimas y agresores «se habían cruzado sin que saltara la alarma». Y su diagnóstico era tremendo: «No ven que estén protegidas las víctimas, no saben cuántas víctimas y agresores están sin posición GPS». Luego, en febrero de 2025, la empresa adjudicataria reconoció, por primera vez, que los saltos de GPS «no constituían un problema puntual, sino un fallo sistemático». El personal de la sala confirmó que estos errores «ocurrían a diario en todos los turnos» y que no existían con el sistema anterior. Resumiendo: mientras Redondo nos llamaba de todo menos bonitos, ya sabía que todo lo que denunció OKDIARIO era verdad. ¿Verdad, ministra?