Le bastaron diez minutos al Barcelona en la segunda parte, entre el 56 y el 66, para remontarle al Villarreal un 0-2 y arreglar otro desastre defensivo de una zaga cogida con pinzas. Los goles de Gerard Martín, Fermín López y Pau Navarro en propia remontaron el partido (3-2) para mantener firmes en el liderato a los de Hansi Flick. El submarino amarillo dejó pasar una oportunidad de oro de sacar petróleo de un campo casi inexpugnable.

Otro desastre de la defensa del Barcelona. Igual que en el Metropolitano. El Villarreal lo aprovechó con dos goles, pero luego fue dando pasos atrás y el equipo de Flick se lo comió. El Barça sacó carácter y remontó un partido que se le puso muy complicado. Una victoria de equipo sin ninguna de las estrellas brillando más de la cuenta. Tres puntos por delante del Real Madrid en una jornada de remontadas.

Volver del parón para los equipos grandes siempre es complicado. El Barcelona recibía al Villarreal en el Camp Nou con la obligación de defender el liderato después de la remontada del Real Madrid contra el Celta. Flick salió con De Jong como central y Eric García en el lateral. Koundé y Cubarsí estaban recuperados, pero no para ser titulares.

El Villarreal muerde dos veces

El inicio de partido del Barcelona fue una tragedia defensiva por todos lados. El Villarreal golpeó primero en el Camp Nou y en apenas dos minutos hizo dos goles que sorprendieron al equipo culé. Un descalabro tremendo de una zaga cogida con pinzas. El primero del submarino amarillo, que salió mordiendo arriba, sabiendo dónde podía hacerle daño a su rival, lo hizo Buchanan en el minuto 4.

Fermín cometió un grave error en salida de balón con un pase horizontal y le regaló la pelota directamente a Buchanan. El jugador del Villarreal avanzó unos pocos metros y desde fuera del área le pegó con el alma. Fue un golazo y el 0-1 en el Camp Nou.

El 0-2 del Villarreal llegó en el minuto 6, solamente dos minutos después. El Barcelona no estaba en el partido y, en una mala presión defensiva, Moleiro realizó un pase al espacio brillante. Oluwaseyi cazó la pelota en ventaja y le ganó la carrera a Eric García. Se plantó ante Joan y zambombazo a la parte alta de la red. Otro gol y 0-2 en el Camp Nou.

La sorpresa en el Camp Nou era tremenda y las caras de los jugadores del Barcelona eran de incredulidad. Pudo incluso hacer otro el Villarreal en el minuto 7, pero la jugada quedó anulada por fuera de juego tras otro desajuste defensivo de una defensa blaugrana que estaba haciendo aguas.

El Barcelona, tras un inicio dantesco, comenzó a mejorar. Sobre todo, primero, con pelota. Fue dominando el partido y metiendo en su campo al Villarreal, no dejándole ni salir a las contras. No tenía otra opción el equipo de Hansi Flick si quería remontar.

Lamine Yamal falla un penalti

El inicio de la remontada pudo empezar a llegar a los 19 minutos de partido. Cayó Lamine Yamal dentro del área tras ser derribado por Gueye, pero Hernández Hernández entendía que era piscinazo del ataque culé y no pitó nada. Dos minutos después, el VAR le llamó y se vio obligado a acudir al monitor.

Tras revisar el VAR, Hernández Hernández cambió de opinión y pitó penalti a favor del Barcelona. Había un doble contacto en las dos piernas de Lamine. Lo tiró el ’10’ del Barça en el minuto 22 y lo falló. El viento movió primero la pelota y le puso nervioso. Lo consiguió, porque su disparo no fue nada bueno. La pelota dio en el poste y se marchó directamente fuera. El equipo azulgrana perdía la oportunidad de meterse de lleno en el encuentro.

Lo intentó el Barcelona en el tramo final, pero con muy poco acierto. No tenía el día el conjunto blaugrana de cara a portería. Lamine Yamal desvió un tiro que no vio puerta, Gerard la tuvo de cabeza ante Gulacsi y Eric García perdonó en el descuento un balón muerto en el área del Villarreal.

Llegó el descanso y el Villarreal seguía ganando 0-2 en el Camp Nou. La sorpresa empezaba a ponerse seria. La segunda parte comenzó sin cambios, con un disparo de falta directa de Lamine a las nubes y con dos amarillas consecutivas para el equipo amarillo.

Tuvo el empate el Barcelona en dos ocasiones consecutivas en el minuto 52. Primero Fermín dentro del área, con un remate al palo largo que despejó Gulacsi con una gran parada. Tras el saque de esquina, el cabezazo de Bernal se marchó fuera.

Gerard Martín y Fermín empatan el partido

Insistía e insistía el Barcelona. Cancelo en el 56 estrelló en el poste un disparo lejano. Un minuto después, tras el córner, Pedri puso una pelota brillante al primer palo y Gerard Martín metió la cabeza para marcar el 1-2. Golazo del canterano culé y la reacción blaugrana llegaba en un momento determinante.

Protestó mucho el Villarreal, entendiendo que en el disparo de Cancelo no tocaba nadie de su equipo y, por lo tanto, no era saque de esquina. Pero el VAR no entró a revisarlo. Gol y el Barça comienza la operación remontada.

No tardó en llegar el empate del Barcelona, obra de un Fermín López que no falla en este tipo de citas. Se resarció de su error en el inicio del partido. Una jugada que llegó en el minuto 61 con un trabajo defensivo y de despliegue en carrera tremendo de Raphinha. El pase lo dio Lamine y el centrocampista andaluz remató al palo corto con mucha calidad. 2-2 y muchísimo por delante.

Una remontada en 10 minutos

Íñigo Pérez hizo dos cambios en el 65, dando entrada a Maciá y Cardona. Pero el Barcelona en la segunda parte estaba arrollando a su rival y el Villarreal estaba desapareciendo del partido. La remontada era un hecho y se hizo realidad en el minuto 66. En diez minutos, el equipo azulgrana marcó tres goles y remontó el encuentro.

El 3-2 del Barcelona fue un regalo en bandeja del Villarreal. Otra gran llegada por banda en la que Eric García metió un gran centro al corazón del área y Pau Navarro se la metió en su propia portería.

Flick metió a Gordon y Olmo por Adeyemi y Fermín tras la remontada. Solamente estaba el Barcelona sobre el campo sin parar de acosar a su rival. Llegada tras llegada. Estaba más cerca la goleada que el empate.

El entrenador alemán del Barcelona se volvió loco por un posible penalti que pedía sobre Gordon. No había nada, pero Flick entendía que sí. Fue incluso al área técnica del Villarreal a gritarle en la cara al cuarto árbitro. Vio la amarilla y Fermín, también por protestar, fue expulsado en el banquillo.

Íñigo sacó a Pépé y a Ayoze en el 76 para intentar meterse en el partido de nuevo. Flick le dio minutos a Koundé un mes después en el 84 por Eric. El Villarreal lo intentó en los minutos finales, pero con poca energía y sin acierto. Terminó con diez tras la expulsión de Pau Navarro, que firmó un horrible día. El Barça se lleva tres puntos claves y sigue siendo líder con tres puntos más que el Real Madrid.