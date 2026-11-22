El Mundial de MotoGP afronta este domingo una jornada decisiva en el Gran Premio de Portugal. El circuito de Portimão acoge la penúltima carrera de la temporada 2026, con Marc Márquez a las puertas de conquistar su octavo título en la categoría reina y el décimo de su carrera. Sigue en vivo y en directo online el Gran Premio de Portugal de MotoGP en el que Marc Márquez puede ser campeón del mundo por décima vez.

En la carrera al sprint de este sábado, Márquez tenía el título prácticamente en sus manos, pero una caída cuando rodaba tercero, a falta de vuelta y media para el final, le obligó a abandonar. Bezzecchi aprovechó la situación para llevarse la victoria, acompañado en el podio por Raúl Fernández y Álex Márquez. Martín terminó quinto y recortó cinco puntos al líder.

Así, el piloto de Ducati llega a la carrera larga con 55 puntos de ventaja sobre Martín y 62 sobre Bezzecchi. El campeonato sigue dependiendo de sus resultados y podría quedar sentenciado este mismo domingo, dejando al español a 25 vueltas del cierre de una temporada histórica.