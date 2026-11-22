Gran Premio de Portugal de MotoGP en directo | Horario, dónde ver en TV, clasificación y última hora de la carrera
El Mundial de MotoGP afronta este domingo una jornada decisiva en el Gran Premio de Portugal. El circuito de Portimão acoge la penúltima carrera de la temporada 2026, con Marc Márquez a las puertas de conquistar su octavo título en la categoría reina y el décimo de su carrera. Sigue en vivo y en directo online el Gran Premio de Portugal de MotoGP en el que Marc Márquez puede ser campeón del mundo por décima vez.
En la carrera al sprint de este sábado, Márquez tenía el título prácticamente en sus manos, pero una caída cuando rodaba tercero, a falta de vuelta y media para el final, le obligó a abandonar. Bezzecchi aprovechó la situación para llevarse la victoria, acompañado en el podio por Raúl Fernández y Álex Márquez. Martín terminó quinto y recortó cinco puntos al líder.
Así, el piloto de Ducati llega a la carrera larga con 55 puntos de ventaja sobre Martín y 62 sobre Bezzecchi. El campeonato sigue dependiendo de sus resultados y podría quedar sentenciado este mismo domingo, dejando al español a 25 vueltas del cierre de una temporada histórica.
Vuelta: 03
Raúl Fernández lidera la carrera
Iniciando la tercera vuelta, Raúl Fernández se sitúa en primer lugar. Marc Márquez ha bajado hasta la séptima posición. El español no quiere arriesgar a un pilotaje agresivo, pero todos los pilotos van con el cuchillo entre los dientes.
Vuelta: 01
Arranca el Gran Premio de Portugal
Marc Márquez logró la primera posición en la salida, Jorge Martín aprovechó para situarse en cuarta posición. Caída de Zarco.
Vuelta: 01
Todo preparado en la parrilla de Portimão: la carrera de MotoGP, a punto de comenzar
Los pilotos ya ocupan sus posiciones en la parrilla de salida y ultiman los preparativos antes de que se apaguen los semáforos. Máxima expectación en Portimão ante una carrera que puede resultar decisiva para el campeonato del mundo. En apenas unos instantes comenzarán las 25 vueltas del Gran Premio de Portugal.
Vuelta: 01
Tardozzi asegura que Márquez priorizará el Mundial
Davide Tardozzi, responsable del equipo Ducati, ha explicado que el principal objetivo de Marc Márquez en la carrera de hoy es llevarse el título mundial a casa. Para ello, el piloto español adoptará una estrategia más defensiva, evitando asumir riesgos innecesarios.
Vuelta: 01
Portugal se prepara para el inicio de la carrera en Portimão
Ya suena el himno nacional de Portugal en el circuito de Portimão, como homenaje al país anfitrión de este Gran Premio. Todo está preparado para que arranque la carrera de MotoGP, que comenzará en apenas unos instantes. Máxima expectación en la parrilla antes de una prueba que puede ser decisiva para el desenlace del Mundial.
Vuelta: 01
Portimão, un circuito que no da respiro
El Autódromo Internacional del Algarve es uno de los trazados más espectaculares del calendario. Sus desniveles, cambios de rasante y curvas enlazadas obligan a los pilotos a mantener la máxima concentración. Un escenario en el que cualquier error puede resultar decisivo.
Vuelta: 01
Jorge Martín, obligado a remontar
Jorge Martín afronta una carrera decisiva para mantener sus opciones de campeonato. El madrileño es segundo en la clasificación, a 55 puntos de Márquez, pero partirá desde la séptima posición de la parrilla. Necesita recortar distancias y esperar un tropiezo del líder.
Vuelta: 01
Bezzecchi quiere ser el protagonista
Marco Bezzecchi llega lanzado a la carrera de Portimão. El italiano consiguió la pole position con récord del circuito y ayer confirmó sus buenas sensaciones imponiéndose en el sprint. Hoy buscará repetir victoria y mantener vivas sus opciones matemáticas de luchar por el campeonato.
Vuelta: 01
El accidente que aplazó la celebración
Una caída a falta de una vuelta y media para el final del sprint acabó con las opciones de Márquez de proclamarse campeón. El español rodaba tercero cuando perdió el control de su Ducati en la curva siete, con la lluvia complicando las condiciones del circuito.
Vuelta: 01
Márquez, ante la oportunidad de su octavo título
Marc Márquez tiene hoy una nueva oportunidad de proclamarse campeón del mundo de MotoGP. El piloto de Ducati necesita terminar entre los nueve primeros para asegurarse matemáticamente el campeonato, independientemente de lo que hagan sus rivales.
Vuelta: 01
Gran Premio de Portugal de MotoGP: Márquez puede ser campeón
Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del GP de Portugal de MotoGP, una carrera muy importante porque aquí Márquez puede ser ya campeón del mundo. ¡Empezamos!
Vuelta: 05
Jorge Martín y Bezzecchi completan el podio
Los competidores de Márquez completan la segunda y tercera posición, respectivamente, mientras que el español se sitúa en sexto lugar por la caída de Acosta.