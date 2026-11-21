Marc Márquez estaba a dos vueltas de proclamarse campeón de MotoGP si no hubiese sufrido una dolorosa caída a falta de dos vueltas de terminar la sprint en Portimao. El piloto español iba de cabeza a sumar su décimo título mundial, pero el accidente ahora pone todas las miradas en la cuenta de cara a este domingo en la carrera. A pesar del duro golpe que se ha llevado, en la clasificación sigue siendo optimista para volver a llevarse la corona con varios supuestos muy factibles para que lo consiga este fin de semana.

Y es que Márquez aventaja todavía en 55 puntos a Martín y en 62 a Bezzecchi. Así, será campeón este domingo si es noveno o mejor en la carrera larga, pase lo que pase con sus rivales, e incluso si no puntúa, también celebrará el título siempre que el madrileño no sea primero o segundo o que el italiano gane la carrera. Y la realidad es que las cuentas son muy factibles para Marc.

El italiano se mete aún en la pelea matemáticamente hablando porque fue el que se llevó la sprint y únicamente un pleno de victorias le mantiene con opciones de poder luchar por el Mundial. Sólo le vale ganar el domingo para no quedar fuera, ya que Marc Márquez suma 431 puntos, mientras Jorge tiene 376 y Bezzecchi, 369. En otras palabras, aún quedan por disputarse un máximo de 62 puntos entre Portgual y Valencia, las dos últimas carreras de la temporada.

El objetivo es simple para Marc Márquez. Tiene una ventaja de 37 puntos como mínimo y solo puede permitirse dejarse 18 puntos respecto a Jorge Martín este domingo. Es decir, noveno o por delante para llevarse el Mundial. Pero si el madrileño acaba segundo, al catalán le serviría quedar entre los 14 primeros. Ya, en el caso de que Martín termine tercera, Marc sería campeón sin importar en qué posición quede.