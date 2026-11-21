La situación del Manchester City no es la idónea. Crecen las dudas alrededor del conjunto de Maresca, y los resultados en Premier League no acompañan. El último, ante el Fulham de Arbeloa, que suma cinco partidos seguidos sin perder y no salió con las manos vacías del Etihad Stadium. En casa, ante su público, y con la necesidad de sacar puntos frente a rivales de menor calibre, el City empató (1-1) con el club del exentrenador del Real Madrid en un partido incómodo y donde se ven los límites que se multiplican con el paso de las semanas.

Empezaron mandando los visitantes con un auténtico golazo de Rodrigo Muniz en el 16′. Esto desató el murmullo en un Etihad cada vez más enfadado con la situación y harto de estar lejos del liderato. Los de Maresca crecieron con el paso de los minutos, aunque Haaland estuvo perdido en todo momento, y el fichaje de 100 millones, Elliot Anderson, igualó el marcador en el 57′.

Atacaron y atacaron, con los de Arbeloa sobreviviendo a un asedio en los minutos finales, pero también tuvieron la oportunidad de llevarse la victoria con ocasiones de dos canteranos madridistas como Gonzalo, Palacios y un Joshua King importante en su esquema.

El City, muy lejos del Arsenal

El Manchester City, que está a la espera de las resoluciones judiciales por sus 114 ilegalidades, se encuentra actualmente en la tercera posición de la Premier League con 22 puntos. A cinco del Arsenal (con un partido menos), empatado con el Brighton (2º) y mirando por el rabillo del ojo a un Liverpool que puede acercarse sin problema (18).

Cuatro partidos seguidos sin ganar, entre los que se encuentran tres derrotas y un empate. Situación atípica en un club acostumbrado a ganar, a pasar por encima de sus rivales a base de millones y talento. Los fichajes no están teniendo el impacto esperado; las esperanzas siguen manteniéndose en un Haaland muy solo arriba y con un estilo cuestionado.

Los aficionados protestaban y silbaban en el Etihad tras el empate ante el Fulham, con un claro enfado. Ello se une a la incertidumbre de qué pasará con el equipo una vez que el castigo salga a la luz. Un castigo que promete ser histórico y del que todo el mundo del fútbol está pendiente por sus posibles consecuencias.

Parecen estar un peldaño por debajo de un Arsenal intratable, con más dudas que certezas, y con arreones gracias al talento individual que abrasa a sus rivales. El Manchester City pierde presencia en el fútbol europeo, y Arbeloa agrava la crisis de un equipo que no se encuentra en las últimas semanas.