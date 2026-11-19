Los clubes de la Premier League han decidido proteger económicamente a los directivos de la liga de las posibles demandas que lleven a cabo los patrocinadores del Manchester City por el caso de las 115 irregularidades financieras.

Los cinco miembros de la mesa directiva de la Premier, incluyendo a su presidente ejecutivo, Richard Masters, quedarán blindados, por lo tanto, en caso de que los patrocinadores del Manchester City tomen acciones legales contra ellos.

Según ‘The Athletic’, todos los clubes de la Premier League, a excepción de uno que se ha abstenido, han votado a favor de esta medida en una reunión celebrada en Londres, la primera desde que se conoció la culpabilidad del Manchester City.

La aerolínea Etihad, que da nombre al estadio del City y es el patrocinador principal de la parte frontal de la camiseta, ya avisó en el mes de septiembre de que estaba estudiando emprender acciones legales, además de rechazar cualquier clase de mala práctica.

El Manchester City fue declarado culpable por una comisión independiente de 114 de las 115 irregularidades financieras, incluyendo inflar sus patrocinios para cuadrar sus cuentas. En las próximas semanas se conocerá tanto la sanción que se aplicará al City, y que podría ser un descenso de categoría, como el resultado de la apelación que realizó el club de Manchester, que desde que se desveló la acusación en 2023 ha negado todos los cargos y dice tener «pruebas irrefutables» de su inocencia.

Entre las posibles sanciones que enfrenta el equipo skyblue por sus numerosos incumplimientos del fair play financiero entre 2009 y 2018, además de por no colaborar en la investigación iniciada en 2023, el descenso es uno de los más severos. También podrían recibir una multa, la retirada de los títulos nacionales conseguidos durante este periodo o una expulsión de la Premier League. Mientras, el Manchester City defiende su inocencia y ha presentado una apelación contra el veredicto de la comisión independiente.