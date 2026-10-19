En Inglaterra avanzan el castigo de la Premier al Manchester City: deducción de puntos y descenso a Championship

El esperado castigo de la Premier League al Manchester City comienza a perfilarse. La sanción que recibirá el conjunto citizen tras ser declarado culpable de 115 casos de irregularidades financieras ha sido objeto de debate, aunque por el momento sólo eran conjeturas. Ahora, desde Inglaterra apuntan a que el Manchester City recibiría una considerable deducción de puntos, la cual abocaría al actual líder de la Premier a un descenso a la Championship, segunda división del fútbol inglés.

Entre las posibles sanciones que enfrenta el equipo skyblue por sus numerosos incumplimientos del fair play financiero entre 2009 y 2018, además de por no colaborar en la investigación iniciada en 2023, el descenso es uno de los más severos. También podrían recibir una multa, la retirada de los títulos nacionales conseguidos durante este periodo o una expulsión de la Premier League. Mientras, el Manchester City defiende su inocencia y ha presentado una apelación contra el veredicto de la comisión independiente.

La reacción del fútbol inglés contra las irregularidades financieras del vigente subcampeón liguero ha sido rápida y contundente, especialmente entre los aficionados. Para muestra, el recibimiento al Manchester City en Anfield en la previa del primer partido de los citizens desde que se hizo público el veredicto. Sin embargo, el poder económico y político de Abu Dabi, y su influencia en Manchester y en el Reino Unido, ha puesto sobre la mesa la amenaza de una sanción menor.

Aún se desconoce la sanción oficial al City

La última actualización al respecto del posible castigo al conjunto citizen es que este recibirá una notable reducción de sus puntos en Premier League de cara a la presente temporada. Así lo ha avanzado el Daily Mail, que indica que este castigo garantizará su descenso a Championship esta campaña. Además, de cara al próximo curso, ya en la segunda categoría del fútbol inglés, podrían recibir otra sanción similar que haría que, al menos, se mantuvieran una temporada más en la citada división.

Desde el tabloide inglés descartan, por el momento, sanciones de mayor gravedad. Entre ellas, un descenso directo a League 2 (cuarta división) que ha llegado a considerarse, pero que se considera poco probable por el momento. Tampoco asegura el Daily Mail en su información publicada este lunes que el Manchester City pueda ser despojado de los siete títulos que levantó entre 2009 y 2018, como han exigido varios clubes de la Premier que consideran insuficiente una deducción de puntos como castigo para el conjunto skyblue. A la espera de conocer su castigo, el Manchester City amplió el pasado fin de semana su pleno de victorias hasta las siete en liga esta temporada, después de derrotar por 3-2 al Ipswich.