El líder de la Liga vota este domingo en Riazor. El Barcelona visita al Deportivo de A Coruña en la decimocuarta jornada liguera en jornada electoral. El voto culé va para su candidatura de ganar el título. Si gana le sacará seis puntos de distancia al Real Madrid y cinco al Atlético. Lamine Yamal está de vuelta en un equipo que también ha recuperado a Rodri y Christensen para la causa.

Ni PSOE, ni PP, ni VOX, ni Frente Amplio. El voto del Barcelona este 29N va para su candidatura en Liga. El equipo de Hansi Flick tendrá que votar por sí mismo en Riazor este domingo (16:15). Tras la sorprendente derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el cuadro blaugrana tiene una oportunidad tremenda de distanciarse en el liderato.

Una jornada marcada por las elecciones generales, donde el Presidente del Gobierno quiere ser un Lamine Yamal ya recuperado. La estrella culé se perdió el partido de Champions en Bakú por unas pequeñas molestias. Ya está recuperado y será titular en Riazor. Flick también recupera a los lesionados Rodri y Christensen. Pero pierde a Bernal y Balde, que se unen a los lesionados Espart y Roony. Tampoco estará en A Coruña Fermín por sanción.

Desde que perdiera su condición de invicto esta temporada, con dos tropiezos consecutivos ante el PSG en la Liga de Campeones y el Real Madrid, en la competición doméstica, en los últimos diez días de octubre, el Barcelona ha saldado con triunfos todos sus compromisos.

Un total de cinco partidos ganados (3 en Liga y 2 en Champions) que le han permitido recuperar la confianza, aunque con un fútbol menos brillante que cuando empezó la temporada y sus habituales dudas defensivas.

El Deportivo vota por la sorpresa

Enfrente está el Deportivo, que con Aubameyang y el joven Nsongo Bil en la línea de ataque desafía el espectacular estado de forma del Barcelona, presionado en lo alto de la tabla por el frenético ritmo de puntuación del Real Madrid, que espera un pinchazo del líder en Riazor para asaltar el liderato.

El delantero gabonés es el máximo goleador del Dépor. Con la camiseta del Barcelona celebró 11 goles en la Liga 2021-22. En el presente curso, pese a perderse varios partidos por lesión, ya suma cinco con la blanquiazul. El duelo también supondrá el reencuentro de Marc Casadó con el club de su vida. Será la primera vez que el ex azulgrana se mida al Barcelona, en el que se formó y con el que debutó en Primera, pero el centrocampista, que apunta al once, no es el único jugador con pasado blaugrana en la plantilla gallega.

Aubameyang, Adama Traoré, Altimira, Arnau Comas y Luismi Cruz también pasaron por la Masía, donde se formó el actual entrenador deportivista, Antonio Hidalgo, como futbolista, llegando a jugar con el filial en Segunda.

Alineaciones de Deportivo y Barcelona