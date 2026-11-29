Tras enderezar el rumbo hacia el Mundial de Qatar 2027 con la cómoda, pero obligatoria victoria en Montenegro, España vuelve a la acción contra una Grecia herida, al borde de quedarse fuera del torneo del próximo verano. La selección española de baloncesto lidera el grupo con seis victorias y tres derrotas y, de ganar este domingo a la griega en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela (18:00 horas), sellará virtualmente su clasificación.

Los de Chus Mateo reciben a una selección totalmente exigida a sacar una victoria de un pabellón que será una auténtica caldera. Todo vendido en Santiago pese a la jornada electoral con un único fin: empujar a España hasta la cita más atractiva del baloncesto de selecciones. Los nuestros contarán ya con los tres jugadores de Euroliga que faltaban por incorporarse al grupo (Alberto Abalde, Jaime Pradilla y Santi Yusta) y con el resto engrasados después de conseguir el triunfo con autoridad en Podgorica el pasado jueves (62-93).

Como decimos, a su rival no le queda otra que vencer después de la dramática derrota sufrida contra Georgia en la prórroga en el OAKA Arena, donde lo tenía prácticamente hecho en el último cuarto. Los de Spanoulis son quintos y sólo han sumado cuatro victorias, por lo que están forzados a ganar prácticamente los cuatro partidos que quedan. Uno de sus triunfos fue precisamente contra España a finales del pasado agosto.

Será motivo doble de venganza para la selección española, que no olvida esa derrota ni la que le dejó fuera del pasado Eurobasket en fase de grupos. Además, el lío de Grecia va más allá de lo deportivo, ya que en octubre el presidente de la Federación fue detenido por corrupción. Una situación convulsa que ha llevado a los de Spanoulis a un todo o nada para evitar verse fuera de un Mundial 24 años después. Desde Indianápolis 2002 no les ocurre.

Así llegan España y Grecia

Chus Mateo cuenta con todos los convocados, mientras que Grecia no dispone de dos de sus mejores jugadores: Nick Calathes y Dino Mitoglou, que en el encuentro de agosto anotó 29 puntos, con siete triples y siete rebotes. En el bando español, el seleccionador pudo dosificar a los Euroliga (ninguno pasó de los 20 minutos en pista) y todos llegan en plena forma a la cita en la capital de Galicia.

Pierre Oriola, líder a sus 34 años, Juancho Hernangómez, de nuevo mostrando su mejor cara con La Familia, Álvaro Cárdenas, que siempre cumple, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Willy, Jaime Fernández… más los tres recién llegados. España, que ha descartado a Ferrán Basas, Álex Reyes y Oriol Paulí, tiene nombres de sobra para sobreponerse a las amenazas helenas: Tyler Dorsey, Toliopoulos, Papanikoulau… El cartel es más que llamativo para un duelo de bicampeonas del mundo que no quieren quedarse fuera de Qatar.

Los 12 elegidos por Chus Mateo