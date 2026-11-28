El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, pasa esta jornada de reflexión, previa a las elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre en la ciudad autónoma de Ceuta, tal como se comprometió durante la campaña electoral con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, según aseguran fuentes del PP.

Estas mismas fuentes señalan que Feijóo cumplirá con ese compromiso personal adquirido con Vivas, pero su agenda será estrictamente privada; no participará en actos públicos ni políticos, puesto que solamente pretende mostrar su «apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí».

Con esta, Feijóo lleva ya 6 visitas a la Ciudad Autónoma de Ceuta desde finales de julio, que fue cuando se produjo la gran invasión de inmigrantes procedentes de Marruecos.

Ya por la tarde, el candidato del PP a presidente del Gobierno seguirá disfrutando de la jornada de reflexión en compañía de su pareja y de su hijo. Con ello cierra esta jornada de reflexión y descanso tras una intensa campaña electoral en la que ha recorrido 15.000 kilómetros pidiendo el «cambio necesario» por toda España, ha protagonizado dos debates, un cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un encuentro a cuatro, con Sánchez, el líder de Vox, Santiago Abascal, y la candidata del Frente Amplio, Ada Colau.