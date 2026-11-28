Sigmund Freud (1856-1939) fue un médico neurólogo austriaco y una de las figuras intelectuales más influyentes del siglo XX. Nacido en Freiberg, entonces parte de Moravia, se trasladó con su familia a Viena durante la infancia y estudió Medicina en la universidad.

Sus primeras investigaciones estuvieron vinculadas a la neurología, pero su interés por los trastornos mentales le llevó a desarrollar nuevas formas de tratamiento. Tras estudiar hipnosis con Jean-Martin Charcot y colaborar con Josef Breuer, impulsó el método de la asociación libre y la interpretación de los sueños. Estas aportaciones sentaron las bases del psicoanálisis y de sus teorías sobre el inconsciente.

«Todo el mundo tiene deseos que no le gustaría contar a los demás, que no quiere admitir ni siquiera para sí mismo»

Todos tenemos pensamientos y sentimientos que preferimos mantener en secreto por distintas razones: algunos nos avergüenzan, otros entran en conflicto con nuestros valores y muchos ni siquiera somos capaces de reconocerlos abiertamente. Pero, ¿significa eso que somos peores personas por tenerlos? Sigmund Freud invita a reflexionar sobre una parte de nuestra personalidad que en ocasiones ni siquiera nosotros mismos somos capaces de aceptar: «Todo el mundo tiene deseos que no le gustaría contar a los demás, que no quiere admitir ni siquiera para sí mismo».

El padre del psicoanálisis defendía que buena parte de la actividad mental permanece fuera de la conciencia. Es decir, detrás de muchos comportamientos pueden existir deseos, recuerdos y conflictos internos que no reconocemos conscientemente. En este contexto, uno de los principales conceptos de la teoría de Sigmund Freud es el inconsciente, entendiendo como tal una dimensión dinámica, estructurada y activa de la vida psíquica que opera más allá de la voluntad consciente.

Según el psicoanálisis, la mente humana no está formada únicamente por aquello que pensamos voluntariamente, sino también por deseos que consideramos inaceptables, recuerdos dolorosos o sentimientos contradictorios. Cuando experimentamos algo que entra en conflicto con nuestros principios o con las normas sociales que hemos interiorizado, podemos intentar apartarlo de su pensamiento. Este mecanismo está relacionado con la represión, uno de los conceptos centrales de la teoría freudiana.

Por otro lado, el padre del psicoanálisis aborda una cuestión fundamental: la dificultad de conocernos por completo. El autoconocimiento implica observar nuestros pensamientos sin intentar justificarlos continuamente; en lugar de negar aquello que nos incomoda, debemos preguntarnos de dónde procede, qué necesidad puede estar expresando y cómo influye en nuestra manera de relacionarnos con los demás.

Reflexiones de Sigmund Freud

«Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas»

«Nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos»

«El ego no es dueño de su propia casa»

«La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas»

«Si quieres vivir, prepárate para morir»

«El que sabe cómo esperar no necesita hacer concesiones»

«La libertad del individuo no es un regalo de la civilización. Era mayor antes de haber cualquier civilización»

«El amor y el trabajo son los pilares de nuestra humanidad»

«La voz del intelecto es suave, pero no descansa hasta que ha ganado un oído»

«He sido un hombre afortunado en la vida: nada me resultó fácil»

«El hombre loco es un soñador despierto»

«Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla»

«De error a error se descubre la verdad completa»

«La mayoría de la gente no quiere la libertad realmente, porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de la gente teme la responsabilidad»

«El precio que pagamos por nuestra avanzada civilización es una pérdida de felicidad a través de la intensificación del sentimiento de culpa»

«Las ilusiones se encomiendan a nosotros porque nos ahorran dolor y nos permiten disfrutar del placer. Debemos, por tanto, aceptarlas sin quejas cuando se chocan contra la realidad en la que se hacen pedazos»

«Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos»

«La interpretación de los sueños es el camino real al conocimiento de las actividades inconscientes de la mente»

«La inmortalidad significa ser amado por mucha gente anónima»

«La meta de la vida es la muerte»

«La neurosis es la inhabilidad para tolerar la ambigüedad»

«Quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentar; quien piensa en ganar, lleva ya un paso adelante»

«El que tiene ojos para ver y oídos para escuchar puede convencerse a sí mismo que ningún mortal puede mantener un secreto. Si sus labios son silenciosos, parlotean con sus dedos; la traición rezuma de ellos a través de todos sus poros»

«La civilización comenzó el primer momento en que un hombre cabreado lanzó una palabra en lugar de una roca»

«La intención de que el hombre debe ser feliz no está en el plan de la creación»