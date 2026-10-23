Pim Cuijpers, psicólogo clínico: «No sabemos qué es la depresión. Sabemos que existe porque vemos a gente sufriendo, pero no sabemos de dónde viene»

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Se calcula que alrededor de 322 millones de personas en todo el mundo sufren depresión, un trastorno que afecta a cerca del 4% de la población mundial y al 5,2% de los adultos. Su prevalencia es mayor entre las mujeres, con un 6,2%, frente al 4,1% registrado entre los hombres. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2023 aproximadamente el 4% de la población mundial experimentó depresión. Las cifras reflejan diferencias significativas entre ambos sexos, ya que este trastorno es alrededor de 1,5 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres.

La prevalencia también aumenta en determinados grupos de edad y situaciones vitales. Entre las personas mayores de 70 años, la cifra estimada alcanza el 5,4%. Asimismo, la OMS presta especial atención a la salud mental durante el periodo perinatal y advierte de que, a escala mundial, más del 10% de las mujeres embarazadas y de aquellas que acaban de dar a luz sufren depresión.

¿Cuál es el origen de la depresión?

Pim Cuijpers, doctor en psicología, es profesor emérito de Psicología Clínica en el Departamento de Psicología Clínica, Neuropsicología y Psicología del Desarrollo del Instituto de Investigación en Salud Pública de Ámsterdam, perteneciente a la Universidad Libre de Ámsterdam (Países Bajos). También dirige el Centro Colaborador de la OMS para la Investigación y Difusión de Intervenciones Psicológicas en Ámsterdam.

Cuijpers ha desarrollado y actualizado amplias bases de datos que recopilan ensayos controlados aleatorios sobre psicoterapias dirigidas a tratar la depresión y los trastornos de ansiedad. Según la plataforma Expertscape, está considerado el principal experto mundial en investigación sobre psicoterapia, terapia cognitivo-conductual y depresión.

La frase «No sabemos qué es la depresión. Sabemos que existe porque vemos a gente sufriendo, pero no sabemos de dónde viene» resume una de las dificultades fundamentales de la investigación en salud mental. Uno de los principales problemas a los que se refiere Cuijpers es que la depresión no puede identificarse mediante un análisis médico específico.

El diagnóstico se establece a partir de los síntomas que presenta el paciente, la duración e intensidad de los mismos, y el impacto que tienen en su vida. Los profesionales utilizan criterios clínicos reconocidos internacionalmente, pero estos no explican necesariamente qué está ocurriendo en cada caso ni por qué ha aparecido el trastorno.

En este contexto, dos personas con el mismo diagnóstico pueden experimentar situaciones muy diferentes. Mientras una puede sentir una tristeza persistente, otra puede estar extremadamente cansada o presentar problemas para concentrarse. Esta diversidad hace que resulte complicado encontrar una explicación universal. La depresión no se presenta siempre de la misma manera ni responde necesariamente a los mismos factores. Entre las formas tradicionalmente descritas se encuentran las siguientes:

Depresión mayor. Es una de las formas más conocidas y puede provocar síntomas intensos que afectan al estado de ánimo, al interés por las actividades cotidianas y al funcionamiento diario. Su aparición está relacionada con la interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos y ambientales.

Depresión reactiva. Se relaciona con una respuesta emocional intensa ante circunstancias estresantes o acontecimientos difíciles, como una pérdida, una ruptura sentimental o problemas laborales.

Trastorno depresivo persistente. Se caracteriza por síntomas depresivos que se mantienen durante mucho tiempo. Aunque pueden ser menos intensos que los de un episodio de depresión mayor, puede afectar al bienestar y las relaciones personales y profesionales.

Depresión enmascarada. Es una denominación tradicional utilizada para describir situaciones en las que el malestar depresivo se manifiesta principalmente mediante molestias físicas o cambios de comportamiento, en lugar de expresarse de forma evidente a través de la tristeza.

Durante décadas, el trabajo de Cuijpers se ha centrado en analizar la eficacia de las psicoterapias mediante revisiones sistemáticas y metaanálisis, métodos que permiten reunir y comparar los resultados de numerosos estudios científicos.

Su trayectoria refleja una idea fundamental: para mejorar la atención a las personas con depresión no basta con desarrollar nuevas terapias. La investigación también debe prestar atención a las necesidades particulares de los pacientes. Mientras avanza la investigación, hay una cuestión que no debe perderse de vista: no conocer exactamente el origen de la depresión no significa que no pueda tratarse ni que quienes la sufren tengan que afrontarla en soledad.

Posibles causas

Aunque no se conocen con exactitud las causas de la depresión, existen diversos factores que pueden influir en su aparición. Las personas con familiares de primer grado que han sufrido este trastorno pueden tener entre dos y cuatro veces más probabilidades de desarrollarlo que la población general.

«Tener antecedentes familiares de primer grado multiplica por dos o hasta por cuatro el riesgo de padecer depresión respecto a la población general», comenta el Dr. Adrián Cano, codirector del Departamento de Psiquiatría de la Clínica Universidad de Navarra.

También pueden aumentar el riesgo los traumas durante la infancia y la exposición prolongada al estrés. Asimismo, haber padecido previamente depresión o sufrir otros trastornos mentales puede incrementar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Por otro lado, la desregulación de determinados neurotransmisores, como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, también se ha relacionado con la depresión.