Vicente Vallés no da crédito a lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez: «Moncloa ha alentado a la participación en esta huelga general en un episodio muy poco común»

El pasado 11 de noviembre se formalizó la primera huelga general en España en 14 años a tan solo dos días del inicio de la campaña electoral por las elecciones generales del 29-N. CCOO y UGT, además de otros sindicatos, llamaron a los trabajadores a un paro laboral que acabó siendo un fracaso sin precedentes, con únicamente un 10% secundándola en el sector privado.

La huelga, que muchos califican de partidista y como un favor al Gobierno, al considerarse una protesta contra la actual oposición, tenía como objetivos exigir soluciones a la crisis de la vivienda, además de la bajada de los alquileres y de salarios dignos que se han visto afectados por la subida de precios en todos los ámbitos.

Las consecuencias de las manifestaciones en el transporte

Los manifestantes denunciaron «cargas de la Policía Nacional» en Valladolid, mientras que varias carreteras, como la M-30, se vieron afectadas por los piquetes. Asimismo, se cancelaron 234 vuelos en aeropuertos de toda España por la huelga, representando un 5% del total.

Miembros del Gobierno, como el propio presidente Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, animaron a la sociedad a sumarse a la huelga en las últimas semanas, asegurando que los derechos y libertades «nunca han caído del cielo» y señalando que tanto PP como VOX promueven «recortes, privatizaciones y sacrificios».

La propia vicepresidenta del Gobierno manifestó con pesar en la sede de UGT que le gustaría formar parte de los piquetes: «Yo no puedo ir en esta ocasión de piquete. Creo que va a ser la primera vez en mi vida que no puedo ir. Me gustaría. Intenté todo tipo de cosas para poder hacer algo y en mi equipo me han dicho que ni de broma», y añadió: «Claro que es política. ¡Viva la huelga general convocada por los sindicatos de mi país!».

La estupefacción de Vicente Vallés

En su editorial del informativo Antena 3 Noticias, Vallés se refirió a la huelga como «la huelga general de campaña electoral», por su proximidad con el comienzo de la misma, a solamente dos días vista.

El presentador garantiza que tanto el Gobierno como los sindicatos «someten a examen su capacidad de movilización», debido a que «Moncloa ha alentado a la participación en esta huelga en un episodio muy poco común». El reputado periodista concluyó su intervención afirmando que «la izquierda considera que esta es una huelga política contra la oposición».