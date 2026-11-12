Ayuso se mofa de la huelga electoral: «Espero que a partir del 29-N la huelga sea eterna para el PSOE»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deseado este jueves que la huelga general «sea eterna para el Partido Socialista» a partir del 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales. Lo ha dicho en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta al Grupo Socialista y un día después del paro convocado por CCOO, UGT y otras organizaciones para reclamar vivienda asequible y mejores salarios.

«Lo que queda claro es que el sanchismo, todo lo que toca, lo desguace y lo desprestigia», ha arrancado Ayuso, que augura que, cuando con los años se analice «esta etapa tan negra para España», se comprobará que «hubo una huelga que también quedó desprestigiada», como, a su juicio, los propios sindicatos.

La dirigente del PP ha vinculado de forma directa la movilización con el adelanto electoral: «El presidente del Gobierno convocó elecciones y, magia, en dos días ya había una huelga general para ayudar al amado líder a que por una vez a ver si podía subir las encuestas». Además, ha criticado que se intentara «imponer el terror contra la gente» para obligarla a secundar el paro.

En la misma intervención ha señalado a los socialistas como responsables de la protesta. «El PSOE mueve estas huelgas, el PSOE manda a la policía, el PSOE controla la televisión pública y el PSOE se indigna en la televisión pública por todo, es que son pura fantasía», ha lanzado.

Ayuso también ha reprochado a la bancada socialista falta de empatía. Ha aludido a la situación de los trenes y al funeral de Estado celebrado hace dos días en la Catedral de Toledo, al que, según ha recalcado, Pedro Sánchez no acudió, mientras que ella fue la última en salir del templo. «A ver si aprenden a tener un poco de empatía y no dar lecciones inoperantes porque están hundiendo todos los servicios públicos», ha añadido.

«Mafia sindical»

La presidenta ha insistido en el concepto de «mafia sindical», que ha justificado que los sindicatos perciben «600 millones más» desde la llegada de Sánchez al Gobierno y en la colocación de «amigos y parientes» de CCOO y UGT en empresas públicas y privadas. Frente a ello, ha defendido los «importantísimos acuerdos» de su Ejecutivo con las centrales y la «inversión histórica» en las seis universidades públicas madrileñas, que, según ha lamentado, quedó en «papel mojado» con la convocatoria electoral.

En su réplica a Más Madrid, Ayuso ha calificado la huelga de «mafiosa» y ha cifrado en 320.000 los liberados sindicales que, en su opinión, cobran del erario público para hacer campaña a la izquierda. También ha asegurado que CCOO dispone de 52 edificios públicos «que pagan todos los españoles» y ha respondido al «No habrá paz en las calles» de la portavoz Manuela Bergerot: «Hombre, que la va a haber. A partir del 29 a la calle todos».

«Terror sindical»

A preguntas de Vox, cuya portavoz, Isabel Pérez Moñino, se interesó por la situación económica de las familias, la presidenta regional ha cargado contra el «terror sindical» y ha acusado a la izquierda de convertir España en «un país de mileuristas agraviados». Ha citado además el ataque sufrido el martes por la sede de Alquiler Seguro y ha asegurado que el país está entre los cinco con mayor pobreza severa.

Sobre la financiación a los sindicatos, Ayuso ha defendido que la Comunidad les destina «lo mínimo imprescindible y legal» para prevención de riesgos laborales y formación. Pérez Moñino le había pedido «cortarle el grifo» a las centrales, a las que acusó de convocar «una huelga contra la oposición».

La huelga general del 11 de noviembre, la primera que respaldan conjuntamente CCOO y UGT desde 2012, fue registrada ante el Ministerio de Trabajo el 19 de octubre bajo el lema «Salarios, vivienda y precios» y se celebró dos días antes del arranque de la campaña electoral.