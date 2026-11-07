Ayuso retrata la campaña del «miedo al cambio» de Sánchez: «Lo que tiene es miedo a cambiar La Moncloa por Soto del Real»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descrito la precampaña que está haciendo el PSOE de Pedro Sánchez como de «miedo al cambio». «Tienen miedo a cambiar Moncloa por Soto del Real», ha dicho la líder del PP de Madrid en un acto este sábado en Valencia junto a Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, y la alcaldesa María José Catalá.

Ayuso ha advertido a los socialistas que la campaña antes de los comicios del próximo 29 de noviembre «les va a parecer muy larga». La presidenta ha acusado a Sánchez de sembrar odio «durante tantos años» sin hacerse «responsable ante quien le ha dado su confianza». Le ha reprochado «no amar a España» y pensar «sólo en sí mismo». Por todo ello, la conclusión a ojos de Ayuso no es otra que hundirse: «Te destruyes». «La que se les avecina», ha vaticinado Ayuso.

La líder de los populares madrileños ha etiquetado la estrategida de PSOE como la «campaña del miedo al cambio». Y ha ahondado en que el temor de los socialistas es «a cambiar La Moncloa por Soto del Real». «Lo llevan mal e intentan que seamos los demás los que tenemos miedo, que la gente tenga miedo a ese cambio», ha apostillado.

Sin embargo, según ha indicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, el miedo de la ciudadanía actualmente es «coger un Cercanías para llegar al trabajo o a la universidad» o «ser artista y no pensar como la dictadura que ahora coloniza la mayoría de los servicios públicos de este país, porque si no, no hay subvención» sino «persecución y acoso».

«La corrupción mata»

En esa línea, ha puesto el acento en que también hay miedo a una «invasión de España» como «ha pasado en Ceuta». «Miedo es que te ocupen tu casa», ha dicho, o que «te roben y que no ocurra nada». «Miedo da el guerracivilismo que nos están haciendo a los españoles, cuya convivencia cada vez es más difícil entre amigos, hermanos y familias», ha valorado.

La presidenta ha acusado al PSOE de haberse «preocupado por robar desde el primer día que llegaron» así como «por perseguir el Estado de Derecho, los medios de comunicación y la separación de poderes». «La corrupción claro que mata», ha sentenciado.

Ayuso ha culpado a la gestión del Gobierno de los problemas en los servicios públicos: «España está con carreteras abandonadas, presas que no están siendo modernizadas, que envejecen, el campo abandonado, pueblos que quedan solos, vidas que no llegan». «Esa es la factura que nos deja el sanchismo», concluye.