Sánchez pide movilizarse contra la ultraderecha como en EEUU para «frenar a PP y a Vox» apropiándose del Papa: «Hasta León XIV votó»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a movilizarse como en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos para «tumbar la ola ultraderechista» y «frenar a PP y Vox» poniendo como ejemplo al Papa: «Hasta León XIV ha votado». El líder socialista se ha apropiado de la participación del sumo pontífice con el objetivo de «mandar a casa a Feijóo y a Abascal». Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo en Tarragona, durante el segundo mitin de esta semana. Sánchez ha retomado su campaña después de suspenderla por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) que dejó 69 fallecimientos.

El líder socialista ha puesto el foco en que el sumo pontífice ha votado en las midterms norteamericanas. «Yo no sé qué ha votado el Papa León XIV, pero sí he escuchado lo que defiende», ha asegurado Sánchez. El presidente del Gobierno ha ido enumerando las ideas que comparte con el jefe de la Iglesia Católica: inmigración, nuevo contrato social, la respuesta ante los riesgos de la inteligencia artificial (IA), el cambio climático.

«Tenemos al Papa y a la punki votando en Estados Unidos», ha dicho en alusión a León XIV y a la cantante de People Have the Power, Patti Smith, cuya melodía utiliza como jingle de la precampaña. «Dice algo muy importante, que es que hoy lo que importa es el voto», ha reflexionado.

«La ola se está desmoronando»

«Lo siento por Feijóo y Abascal, se querían subir a la ola de la ultraderecha», ha dicho el también secretario general del PSOE. «Esa ola se está desmoronando en Brasil, en Estados Unidos, y el 29 de noviembre se desmoronará también aquí en España, votando, movilizándonos y apostando por cuatro años más de progreso», ha manifestado Sánchez.

«La mejor receta contra la involución se llama movilización», ha abundado el presidente del Gobierno. «Si votamos en masa, mandamos a casa a Feijóo y Abascal», ha espetado el líder socialista y ha sentenciado: «Así que a votar, a ganar y a gobernar cuatro años más».

El presidente del Gobierno ha vuelto a enarbolar los pilares fundamentales de su precampaña: servicios sociales y feminismo. Ha defendido que pueden revalorizar las pensiones conforme al IPC, subir el salario mínimo interprofesional «todos los años que gobierne la izquierda» en España y «seguir apostando por la educación, por la sanidad, por la dependencia y por las pensiones de nuestros ciudadanos».

Críticas a Milei

El dirigente socialista también ha respondido al presidente de Argentina, Javier Milei, que dijo durante la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid que «el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía».

«No vamos a permitir que Milei defina el socialismo», le ha reprochado. Y ha añadido: «El socialismo lo definió, por ejemplo, un gran catalán como Ernest Lluch [ex ministro de Sanidad] cuando levantó la sanidad pública en nuestro país». «Su historia está llena de hombres y mujeres que sufrieron la represión, el exilio, la muerte y la cárcel por defender la democracia», ha puntualizado.

El líder socialista ha realizado este acto de precampaña en Tarragona junto al president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria, Jordi Hereu; la cabeza de lista por la provincia de Tarragona, Ione Montalvo; y el alcalde de la localidad, Rubén Viñuales.