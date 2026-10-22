Illa miente como Sánchez

Salvador Illa, lo ha vuelto a hacer. En la sesión de control del Parlamento catalán volvió a sacar pecho por la amnistía. El mismo día que el Supremo —con críticas al Constitucional, todo hay que decirlo— archivaba la causa definitivamente.

«Esto es lo que queríamos, Cataluña cierra una etapa y abre un futuro nuevo, es el triunfo de todos, de todos, sobre todo de la convivencia», afirmó en respuesta a Junts. Incluso utilizó el nombre oficial en vez del coloquial y se refirió a la norma como la «Ley para la normalización política, social e institucional de Cataluña».

La presidenta del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Mònica Sales, se lo dijo en toda la cara: «Presidente, usted no es de fiar». «Usted cambia de bando según las conveniencias del PSOE», añadió.

Illa se defendió tendiendo puentes hacia el futuro porque nadie sabe qué pasará después del 29-N. «Si fuese por el Partido Popular y por Vox, ustedes no verían recuperados sus derechos políticos, no lo olviden», manifestó en la contrarréplica.

El de ERC, Josep Maria Jové —uno de los beneficiados, por cierto—, fue más allá y pidió «afrontar la resolución del conflicto político», lo que significa un volver a empezar. Señal de que la amnistía, en realidad, no ha servido para nada. Aunque, en mi modestísima opinión, no lo volverán a hacer.

No escatimó zascas. Le recordó que «usted no creía en la amnistía, y tiene que admitirlo. Como yo le reconozco su cambio de opinión y su defensa sin fisuras que hace hoy de la ley y de su aplicación total».

«Todo el mundo puede rectificar, evidentemente; pero ha de reconocer el error, ser humilde y no apropiarse de las victorias de los otros», acabó de poner el dedo en el ojo. A pesar de que Esquerra tiene todavía 200 altos cargos en la Generalitat de Salvador Illa.

Fue uno de los acuerdos —bajo mano, por supuesto— alcanzados en julio de 2024 entre la entonces secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, y la mujer de confianza de Illa, Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi y presidenta de la Diputación de Barcelona.

Junts y ERC aludían, con sus intervenciones, a ese vídeo viral de Salvador Illa que todavía pueden encontrar por las redes con la famosa frase de «ni amnistía ni nada de eso». «Lo repito para que quede claro», insistió. Ha quedado clarísimo.

Fue durante un acto con Patxi López en la propia sede del PSC en Barcelona —que lleva el nombre de Joan Reventós en honor al primer presidente de la formación— el 12 de noviembre de 2022.

«Quiero todavía ser un poquito más claro para que tampoco haya lugar a dudas», continuó. «Si a alguien se le ocurriese volverlo a hacer, volvería a actuar el Estado de derecho, y los socialistas catalanes estaríamos otra vez al lado del Estado de derecho. Generosidad, toda; ingenuidad, ¡ninguna!», remachó.

Por supuesto, no es el único socialista en cambiar de opinión, aparte de Pedro Sánchez, que tiene el récord Guinness. La portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, el día anterior, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ejecutivo, también afirmó que «fue concebida en beneficio del conjunto de Cataluña, de todos los catalanes y catalanas».

«En términos de cohesión, de reencuentro y sobre todo de iniciar una etapa de normalización, en términos políticos y sociales, no podemos más que mostrar la satisfacción de que finalmente se aplique la ley de amnistía», aseguró.

Paneque, por cierto, ganó las elecciones municipales en Gerona —un feudo indepe— en 2023 con el 25% de los votos, pero los de Junts y ERC prefirieron pactar con el candidato de la CUP y dejarla sin alcaldía. Salvador Illa la repescó como portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera de Territorio, pero con la crisis de Rodalies ha sido ya reprobada dos veces por la Cámara. Una en marzo del año pasado y otra en febrero del presente. Está por ver si volverá a repetir por Gerona en las municipales del próximo mes de mayo.