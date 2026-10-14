El Tribunal de Cuentas aplica la amnistía de Conde-Pumpido a Puigdemont y perdona más de 4 millones a los golpistas

El Tribunal de Cuentas ha decidido aplicar la ley de amnistía al líder de Junts y ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, así como al resto de encausados por la malversación de fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y el procés. Así, les perdona los 4,3 millones de euros que consignaron en el citado organismo por sus indicios de responsabilidad contable.

Así consta en una sentencia en la que el órgano fiscalizador señala que «no ha resultado acreditado» que esos gastos de la declaración de la independencia de Cataluña se realizaran con fondos públicos provenientes del presupuesto de la Unión Europea.

Por ello, declara que procede aplicar la medida de gracia y absolver a todos los encausados, a la vez que ordena levantar las medidas cautelares adoptadas en la fase de actuaciones previas.

El Tribunal de Cuentas tenía encausados a Puigdemont, el también ex presidente Artur Mas, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y ex consejeros como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig, entre otros.

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