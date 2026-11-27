Una herencia puede estar perfectamente repartida cuando se hace testamento y, aun así, terminar provocando un enfrentamiento entre hermanos. El valor económico de los bienes no siempre coincide con el que cada miembro de la familia les atribuye y esto se nota especialmente cuando entran en juego viviendas, cosas materiales o decisiones tomadas por los padres muchos años antes. La sensación de haber recibido menos que otro puede aparecer incluso cuando las cantidades son idénticas.

María Cristina Clemente lleva 24 años trabajando como notaria y durante este tiempo ha visto cómo detrás de muchas escrituras aparecen cuestiones familiares que poco tienen que ver con el dinero. Compras de viviendas, decisiones para proteger a los hijos o repartos después de un fallecimiento forman parte de su trabajo, pero también los desacuerdos que surgen cuando una herencia recupera asuntos que nunca llegaron a hablarse. «Dos hermanos pueden recibir exactamente lo mismo y sentir que uno recibe más que otro», explica. Y añade una razón que no tiene que ver con las cifras:»Lo que duele es sentirse menos querido».

María Cristina Clemente, notaria: «Dos hermanos pueden recibir exactamente lo mismo y sentir que uno recibe más que otro»

El fallecimiento de un familiar y la posterior distribución de sus bienes pueden hacer aflorar diferencias que llevaban años dentro de una familia. No siempre es el testamento el que genera el problema. En ocasiones, simplemente se convierte en la excusa para que surjan reproches antiguos, se tenga una percepción distintga sobre el trato recibido o situaciones que hasta entonces se habían evitado.

Clemente lo ha comprobado durante su trayectoria profesional. «Después de 24 años como notario, hay algo que tengo muy claro: las historias más importantes nunca están escritas en los documentos», explica en una publicación en sus redes sociales. Las escrituras determinan quién recibe una propiedad o cómo se distribuye un patrimonio, pero no recogen necesariamente lo que ha ocurrido durante años entre quienes después tendrán que ponerse de acuerdo. Una vivienda es uno de los ejemplos más claros. Para un heredero puede representar únicamente un inmueble con un determinado valor económico, mientras que para otro puede estar vinculada a los cuidados de sus padres, a recuerdos de infancia o al tiempo que ha dedicado a la familia. Cuando llega el momento de decidir qué hacer con ella, esas diferencias pueden pesar tanto como su precio.

Dos hermanos pueden heredar lo mismo y no percibirlo igual

«Dos hermanos pueden recibir exactamente lo mismo y sentir que uno recibe más que otro», afirma la notaria. La cuestión, según explica, puede estar relacionada con algo anterior a la propia herencia y en el hecho de que uno se sienta «menos querido». El conflicto, por tanto, puede trasladarse a una casa, una cantidad de dinero o cualquier otro bien aunque su origen se encuentre en la relación familiar. Uno de los hermanos puede recordar que recibió más ayuda en determinados momentos, mientras otro considera que asumió mayores responsabilidades o estuvo más presente durante los últimos años de vida de sus padres. Y el valor de lo heredado puede ser exactamente el mismo pero no resuelve ninguna de esas diferencias.

Hablar del testamento antes puede evitar algunos malentendidos

Las decisiones sobre una herencia suelen aplazarse porque hablar de ellas resulta incómodo. Sin embargo, conocer con antelación qué pretende hacer una persona con sus bienes también puede evitar interpretaciones posteriores. Esto afecta tanto al reparto de propiedades como a otras cuestiones, por ejemplo el dinero que se ha prestado previamente a alguno de los hijos y que puede tener consecuencias cuando llegue el momento de organizar la sucesión. Por ello, Clemente considera importante no dejar determinadas conversaciones para después.»Y si algo me han enseñado todos estos años es que hay conversaciones que no deberíamos dejar para cuando ya sea demasiado tarde», señala.

Explicar una decisión no significa necesariamente que todos los familiares vayan a compartirla, pero sí permite conocer los motivos y plantear dudas mientras todavía existe la posibilidad de hacerlo. El testamento puede establecer con precisión qué corresponde a cada heredero, pero no puede aclarar por sí solo determinados sentimientos o malentendidos.

Una escritura no puede resolver los asuntos pendientes de una familia

La experiencia de Clemente también le ha permitido observar situaciones muy distintas alrededor de una notaría. «He visto familias emocionarse al comprar su primera casa», recuerda. También ha acompañado decisiones destinadas a proteger a familiares y repartos de bienes después de un fallecimiento. «Con el tiempo he comprendido que detrás de muchas decisiones no hay sólo dinero, propiedades o papeles», explica. En muchas ocasiones existe un proyecto de vida, una familia que ha cambiado con los años o el recuerdo de una persona que ya no está.

Por eso distingue entre aquello que puede dejarse solucionado mediante un documento y las cuestiones que necesitan una conversación. Una escritura puede ordenar el patrimonio, fijar el destino de una vivienda o determinar cómo se distribuyen determinados bienes. Lo que no puede hacer es pedir disculpas, agradecer algo que nunca se agradeció o explicar por qué se tomó una decisión concreta. Clemente resume esa parte de su experiencia con una advertencia sencilla. Existen «cosas que nunca nos atrevimos a decir» y que, una vez abierta la herencia, pueden reaparecer convertidas en una discusión sobre bienes que, en realidad, comenzó mucho antes.