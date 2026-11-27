La cloaca del PSOE, que lideraba la militante socialista Leire Díez, también iba a por los jueces de la Audiencia Nacional y sus miembros guardaban entre sus archivos un vídeo de Santiago Pedraz, el juez que los investiga.

Los fontaneros del PSOE hicieron un seguimiento muy exhaustivo de los jueces que investigaban al entorno del presidente y del Gobierno. Uno de sus objetivos fue el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, del que recopilaron información a través de sus colaboradores.

Uno de los colaboradores que más ayudaba a la cloaca a conseguir sus fines era el ex juez Luis Sáenz de Tejada. Este juez, apartado de la carrera tras ser condenado por violencia de género, llevaba años investigando a los magistrados y tenía un vídeo de Santiago Pedraz comiendo en un restaurante de Madrid, según fuentes del caso.

Las mencionadas voces pudieron ver este vídeo en el que se veía cómo le acercaban un paquete en una bolsa al juez. Su acompañante se quedaba con la bolsa y este gesto le sirvió a la cloaca para conspirar y elucubrar sobre las imágenes.

Información sobre Ismael Moreno

La cloaca socialista también puso entre sus objetivos al juez, al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Lo hizo tras conocer al productor televisivo José Luis Moreno que se encontraba investigado por este juez en el marco del caso Titella.

Leire Díez llegó a reunirse con José Luis Moreno y le trasladó que podía ayudarle. Presumió de sus buenas relaciones institucionales y quería que Moreno le diera información sobre su caso.

El productor no la creyó y sus gestiones no sirvieron para nada puesto que José Luis Moreno fue enviado a juicio. La Audiencia Nacional tiene pendiente señalar la fecha de su celebración.

Asociación de «víctimas» de la Justicia

Leire Díez y sus colaboradores, como Luis Sáenz de Tejada, tenían como objetivo desprestigiar a la justicia y atacar a sus actores. Sáenz de Tejada había sido condenado por maltrato a su mujer también juez y en vez de pensar que era por sus actos culpaba a los jueces. Los difamaba acusándolos de corruptos sin pruebas concluyentes a través de su canal de YouTube.

La militante socialista se acercó a él y a otras personas que habían tenido graves problemas con la justicia. Quería información sobre cada caso y guardaba todo en carpetas. Parte de este material fue recogido en un pen drive que llevaron a la sede del PSOE de la calle Ferraz.

Leire Díez les hacía creer que iban a tener beneficios judiciales en sus causas porque ella conocía a muchas personas del PSOE. Fuentes consultadas aseguran que los miembros de la cloaca llegaron a proponer la creación de una asociación de supuestas víctimas de la justicia para denunciar sus casos. El proyecto no se culminó.

Díez no actuaba sola. La militante socialista fue recibida por la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y tuvo reuniones en la Fiscalía General del Estado. Paralelamente, acudía a numerosos encuentros en Ferraz con líderes socialistas. Leire Díez estaba tutelada por el entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que está siendo investigado por amañar contratos y que estuvo seis meses en prisión provisional por ello.