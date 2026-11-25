El Gobierno deja a españoles en Chicago sin votar tras no enviarles la papeleta para votar por correo que pidieron en el mes de octubre. Se acaba el plazo para enviar el voto por correo, por lo que a estos españoles que están en el extranjero se les ha privado de su derecho constitucional.

El voto por correo vuelve a sembrar el caos en las elecciones. La empresa Administración no ha llegado a tiempo a repartir todas las papeletas a los votantes que lo solicitaron y los españoles en el extranjero son los más damnificados. Éste es el caso de muchos españoles que viven en Chicago.

El consulado de la mencionada ciudad americana abrió durante el pasado fin de semana del 17 y 18 de octubre para que los votantes solicitaran su voto. Personas con las que ha hablado OKDIARIO acudieron a la sede consular de forma presencial, donde se les plantearon dos opciones para ejercer su derecho a voto.

La primera de las opciones era hacerse residente en EEUU presentando el formulario CERA. Una vez presentado, se les enviaban las papeletas a su domicilio de Chicago y estas personas podían votar de forma presencial en el consulado. «A la mitad les llegaron las papeletas y a la otra no, ayer un amigo se plantó en el consulado sin las papeletas y exigió votar y le dejaron con unas que tenían ellos», explica un ciudadano español que reside en Chicago.

Pero el verdadero problema llegó con la segunda de las opciones que les planteó el consulado para votar sin hacerse residentes en EEUU. Se trataba de presentar el formulario ERTA en el consulado para que les llegase a su casa de Chicago las papeletas para votar por correo. «A nadie nos ha llegado, no podemos votar presencial en el consulado y, por tanto, sin las papeletas que nos tendrían que llegar a casa, no podemos mandar nada», explica un español que trabaja en Chicago y que no podrá votar.

Justificante en plazo y sin documentación

Fuentes expertas aseguran que el procedimiento del voto ERTA (españoles residentes en España temporalmente en el extranjero) se basa en solicitar el voto presencialmente en el consulado para que el consulado remita la solicitud a la Oficina del Censo Electoral. Posteriormente, la Oficina del Censo Electoral envía por correo certificado al domicilio extranjero indicado las papeletas de los partidos, los sobres de votación, el certificado de inscripción en el censo y las instrucciones para votar. Una vez recibida la documentación, la persona envía su voto por correo certificado a su mesa electoral en España.

Tal y como ha podido acreditar OKDIARIO, los españoles en Chicago que solicitaron este voto ERTA lo hicieron correctamente el pasado 18 de octubre de 2026 a las 22:27:09 hora española. Se les entregó un recibo de presentación en la oficina de registro en la que se les informaba que la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) tramitaría la solicitud. Un mes y seis días después no han recibido nada.

«Es una vergüenza que, haciendo todo en el plazo que determinaron ellos, no nos haya llegado a ninguno que seamos no residentes aquí, el voto es un derecho y nos lo han quitado», lamentan españoles que no van a poder votar en las próximas elecciones por el caos en la Administración.

Solicitantes del voto ERTA sin poder votar

El caso de los españoles de Chicago también se extiende a otras personas que solicitaron el voto ERTA en todo el mundo. «Hay gente que vive en el extranjero y no está registrada en el consulado y ahora quiere votar y se ha inscrito como español residente temporalmente ausente y supuestamente se les enviaba toda la documentación para votar por correo, pero no la han recibido. Todo el mundo tenía muchísimos problemas porque es muy difícil, no funciona bien el sistema y es muy difícil que te llegue, le ha pasado a muchísima gente», explica Raquel Hornero, la presidenta del Consejo de Residentes en Nueva York, en una conversación con OKDIARIO.

Hornero ya alertó en una entrevista con este periódico en las elecciones de 2023 que no todos los ciudadanos que vivían en el extranjero habían recibido los certificados necesarios para votar y que sólo podían solicitar el voto por correo aquellos que vivieran cerca de un consulado, embajada o a los tan sólo siete centros habilitados en todo el mundo para votar de forma presencial.